　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

拖斷台澎3號海纜「船長被收押禁見」　海委會主委管碧玲說話了

▲多哥籍宏泰貨輪因破壞台灣連外海纜遭海巡署人員查扣帶回，今船長遭到羈押禁見。（圖／記者張君豪翻攝）
▲多哥籍宏泰貨輪因破壞台灣連外海纜遭海巡署人員查扣帶回，今船長遭到羈押禁見。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

海巡署近期規畫專案，列管中國透過第三國家註冊的權宜船黑名單，並針對台灣所有鋪設聯外海纜海域規劃巡護勤務，總算在日前逮到註冊在西非多哥國的中資權宜船「宏泰168號」，涉嫌在我台南外海破壞中華電信聯外電纜，中國籍船長也遭台南地檢署檢察官聲押獲准，今天海委會主委管碧玲更在臉書PO文呼籲：「不能讓中國利用台灣的民主法治傷害台灣！」「這次斷纜嫌疑船船長的羈押，感謝法院的支持！」

海委會主委管碧玲強調「不能讓中國利用台灣的民主法治傷害台灣！」並引援案例指出，以震驚社會一時的澳洲龍蝦走私案為例，該案海巡被法院要求：認定海上走私，須有海上交易直接證據，但實務上那是海巡做不到的。因為「在雷達脫鎖的海域交易，不是海巡可以監控得到，而且海上不比陸地，不像警車一開馬上就到。」

管碧玲質疑：「一噸噸的活龍蝦，從安檢所載出去無人島，船家空船回來被捕，辯稱是去放生、瞎掰去當魚餌，以謊言挑戰公權力，不就是賭我們無法證明是走私？」

▲多哥籍宏泰貨輪因破壞台灣連外海纜遭海巡署人員查扣帶回 。（圖／記者張君豪翻攝）

管碧玲強調：「台灣是民主法治國家，我們捍衛民主！但是，海巡在捍衛民主的同時，也在迎戰中國利用民主傷害台灣！這個戰爭，海巡非常需要院檢司法力量的支持！」

海委會指出：「宏泰168」，又名「宏泰58」，又再名「善美7」，該權宜船名字是用活動鐵板在船舷「插卡」來的，一不小心，說不定還可插出「Hong 美7」？中文、英文隨他「插卡」；船艏、船尾任他取名，擅長變造船名弦號的權宜船，除了掩飾違法，還有甚麼合理邏輯可解釋？

管碧玲無奈引援案例指出：農曆年前幾天，海巡移送走私案件，涉及的是近3百噸烏魚走私進口，300噸烏魚，漁業署初判非自行捕獲，但到院檢司法程序後，是否會被認定以走私罪嫌？也還在未定之天。

▲多哥籍宏泰貨輪因破壞台灣連外海纜遭海巡署人員查扣帶回 。（圖／記者張君豪翻攝）

海委會指出：海巡近年最沉重案例，就是中國華益9號抽砂船，到2025年4月26日，就泡在水裡屆滿三年了，海巡弟兄還在等法院5月審理結果，執法基層心中七上八下，如果法院不支持，船怎麼還？要怎麼負擔天價賠償？公權力要怎麼伸張？！

海委會指出：過往曾因海巡署執法在沒收抽砂船的過程，曾被法院判決撤銷沒收，直到海委會在2023年12月推動修法，該案才經高院於2024年4月23日發回更審，偷盜台灣海域海砂的「華益9號」纏訟3年、龍蝦走私訴訟逾2年，那麼大陸烏魚走私案呢？惡意破壞台灣聯外海纜的「宏泰」會拖多久呢？

海委會指出：宏泰權宜船違法準備如此充分，滯留鋪設海纜的海域，面對海巡署七次廣播不回應、斷纜是否故意？偵查判決，都挑戰檢方院方的智慧！而海巡堅定執法之後，仍需等待法院判決是否支持。

海巡署查出，宏泰涉案船長，曾經用假護照、海員證入境被捕，如今「千面船船長」公然破壞台灣海纜，檢方詳細偵查後聲請羈押，管碧玲喊話：海巡的努力，需要的就是司法的支持，並期許海巡弟兄持續努力守護海疆。

►快訊／刑事局警官情侶涉洩密遭約談　交保後遇重大車禍女友身亡

►獨／讀生物科技卻成詐團金流殺手　陳梅慧走上死亡之路留下2幼女

►扣詐團虛幣93億幕後推手車禍亡　陳梅慧許願今年達百億卻看不到了

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
516 2 6020 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
iPhone 16e開箱！　實拍、外觀曝光
LIVE／超美！曾智希、陳志強婚禮登場
陳志強賣掉「3張台積電」豪砸300萬　萬豪婚禮53桌寵曾智希
曾智希、陳志強婚禮伴娘、伴郎團曝光！賓客全大咖
快訊／《開心鬼》黃百鳴涉內線交易！　獲准85萬保釋候審
快訊／奧斯卡影帝離世　「一屋三命」妻子、愛犬陳屍家中
大嫂頭顱幾剩白骨！　脖子也不見了
獨／衝檢察官家自焚亡　雲林男背景曝
陸國防部正告民進黨：早晚收了你們！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

80歲翁陷愛情詐騙！「德籍護師」未婚妻被綁架　急買點數要贖人

情侶吵架妙齡女半夜站路中間！網笑：公主請上車　危險畫面曝

獨／詹江村控八炯妨害自由2人現身士檢　他曝檢察官「潑冷水」過程

碎屍3人命案尋獲兇嫌大嫂頭顱　高大成：其他2顆應很快浮現

基隆母伴女兒乾屍6年　高大成質疑：有人教她如何保存遺體

獨／衝檢察官家自焚亡　雲林男背景曝：亂摸友人遺孀胸判刑4月

快訊／涉猥褻被判刑驚悚自焚　他衝檢察官老家神明廳引火身亡

碎屍魔大嫂頭顱幾剩白骨！脖子也不見了　殘存皮肉成比對關鍵

口袋塞滿12萬現金！經過派出所詭瞄一眼　白目車手被逮　　

拖斷台澎3號海纜「船長被收押禁見」　海委會主委管碧玲說話了

砂石車闖紅燈撞機車 騎士送醫搶救不治 #土城

土城 #砂石車 闖紅燈釀禍！騎士遭撞搶救不治

2名女性朋友才下車就出事！　37歲男開BMW失控撞4車

籃籃啦啦隊生涯最後一舞　見中華隊晉級淚灑應援告別

【水泥包膜？】#桃園 工地爆模！ 15車遭波及車主氣炸

男僅訂單程機票去柬埔寨　航空公司＋航警聯手攔阻

恭喜 #中華隊 #晉級 2026 #WBC ！大家拿到「晉級門票」的反應超可愛XD

禾浩辰遭問鬼鬼生女　蔡昌憲幫救場：不敢問

#內湖 女直衝左轉道猛撞2車！女騎士夾斷腿送醫

納豆.依依登記結婚「忘帶身分證」　驚險壓線：跟我們的人生一樣！XD

80歲翁陷愛情詐騙！「德籍護師」未婚妻被綁架　急買點數要贖人

情侶吵架妙齡女半夜站路中間！網笑：公主請上車　危險畫面曝

獨／詹江村控八炯妨害自由2人現身士檢　他曝檢察官「潑冷水」過程

碎屍3人命案尋獲兇嫌大嫂頭顱　高大成：其他2顆應很快浮現

基隆母伴女兒乾屍6年　高大成質疑：有人教她如何保存遺體

獨／衝檢察官家自焚亡　雲林男背景曝：亂摸友人遺孀胸判刑4月

快訊／涉猥褻被判刑驚悚自焚　他衝檢察官老家神明廳引火身亡

碎屍魔大嫂頭顱幾剩白骨！脖子也不見了　殘存皮肉成比對關鍵

口袋塞滿12萬現金！經過派出所詭瞄一眼　白目車手被逮　　

拖斷台澎3號海纜「船長被收押禁見」　海委會主委管碧玲說話了

30歲女開「6條件」徵男友！網曝關鍵：「這1點」刪掉75%男生

宋羽葤「去年就知小優傳謠」　公開完整時間線…三度說她靠關係

聯發科2024下半年每股配25元　股東會預計5月29日舉行

228連假台東警方加強交通疏導　確保行車順暢

赴日旅遊注意！JR九州鐵路周遊券4月調漲　最高漲幅25%

新北社宅＋2！三重、土城新增739戶　周遭環境一次看

浪漫櫻花雨來了！桃園北橫賞櫻泡湯還可抽大獎　228連假衝一波

昨軍演今惠台　陸委會：中共「和戰兩手」策略

FENDI將中國結稱為「韓國結」　陸揚言抵制：文化剽竊

聰明吃健康選　台南首屆「飲食營養教育教案徵選」成果表揚

婦匯300美金給「巴基斯坦姪子」　遭勸火大嗆警：跟你無關

社會熱門新聞

大賣場停車場上演活春宮　男女主角身分曝

家樂福停車場「賓士開門」活春宮　業者提告

即／高雄碎屍案找到人頭了！身分待鑑識

警證實碎屍案找到「幾乎完整」人頭　地點曝

高雄港區撈起一顆人頭　相驗結果讓警方挫咧等

女兒遺願「7年後下葬」！母伴屍6年開冷氣保存

只解除禁見12天！柯文哲阻柯媽發言　怒瞪公訴檢察官

即／高雄碎屍案！保全驚見球狀物水上漂　鑑識確認為「大嫂頭顱」

快訊／柯文哲聲請解除禁止接見通信！　北院裁定曝光

貪431萬落淚改口認了！女議員二審減輕判5年半

即／柯文哲聲請解除禁見！柯媽手帕掩面痛哭抵北院

發財金6成變呆帳！泡麵土地公被迫停辦

寵物餐廳老闆出軌女員工　闆娘提告結果曝

即／猥褻女助理判8月　宥勝繳200萬換緩刑

更多熱門

相關新聞

日本外海發現2共機！首度確認GJ-2無人機出沒

日本外海發現2共機！首度確認GJ-2無人機出沒

日本當局26日發現有一架共軍的無人機飛行於沖繩縣與鹿兒島縣西南群島外海上空。對此，防衛省證實，這是首次確認到中國軍方GJ-2偵察攻擊型無人機機種，未來將持續保持警戒。

海盜官網看好陳柏毓今年上大聯盟

海盜官網看好陳柏毓今年上大聯盟

捷運站精華區　HOLA新北中和店3/31熄燈

捷運站精華區　HOLA新北中和店3/31熄燈

慶祝經典賽晉級　中華郵政消費滿千送「12強冠軍紀念卡」

慶祝經典賽晉級　中華郵政消費滿千送「12強冠軍紀念卡」

「哪吒2」全球熱播！等台灣放行 出品人：已做好上映的一切準備

「哪吒2」全球熱播！等台灣放行 出品人：已做好上映的一切準備

關鍵字：

海巡中國台灣管碧玲民主

讀者迴響

熱門新聞

大賣場停車場上演活春宮　男女主角身分曝

吃自助餐「2道菜」別夾！　營養師吐原因

家樂福停車場「賓士開門」活春宮　業者提告

洪總16年前一席話被罵翻！球迷：先知總是寂寞

騙國中生買飲料爆米花還暗槓　威秀影城認了

《花邊教主》蜜雪兒雀柏格離世

即／高雄碎屍案找到人頭了！身分待鑑識

警證實碎屍案找到「幾乎完整」人頭　地點曝

若中國攻打台灣？美國務卿「堅決表態」

中選會：19立委罷免案可進二階連署　9立委未達一階門檻

9旬翁剛下葬　4親人辦完喪事當晚全身亡

限1天！全家咖啡買3送3、7-11買7送7

高雄港區撈起一顆人頭　相驗結果讓警方挫咧等

彰化大賣場「賓士活春宮」　被爆是賣場慣犯

High咖轟節目組不要臉　吳宗憲4字回應

更多

最夯影音

更多

砂石車闖紅燈撞機車 騎士送醫搶救不治 #土城

土城 #砂石車 闖紅燈釀禍！騎士遭撞搶救不治

2名女性朋友才下車就出事！　37歲男開BMW失控撞4車

籃籃啦啦隊生涯最後一舞　見中華隊晉級淚灑應援告別

【水泥包膜？】#桃園 工地爆模！ 15車遭波及車主氣炸

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面