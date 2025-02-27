拖斷台澎3號海纜「船長被收押禁見」　海委會主委管碧玲說話了



▲多哥籍宏泰貨輪因破壞台灣連外海纜遭海巡署人員查扣帶回，今船長遭到羈押禁見。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

海巡署近期規畫專案，列管中國透過第三國家註冊的權宜船黑名單，並針對台灣所有鋪設聯外海纜海域規劃巡護勤務，總算在日前逮到註冊在西非多哥國的中資權宜船「宏泰168號」，涉嫌在我台南外海破壞中華電信聯外電纜，中國籍船長也遭台南地檢署檢察官聲押獲准，今天海委會主委管碧玲更在臉書PO文呼籲：「不能讓中國利用台灣的民主法治傷害台灣！」「這次斷纜嫌疑船船長的羈押，感謝法院的支持！」

海委會主委管碧玲強調「不能讓中國利用台灣的民主法治傷害台灣！」並引援案例指出，以震驚社會一時的澳洲龍蝦走私案為例，該案海巡被法院要求：認定海上走私，須有海上交易直接證據，但實務上那是海巡做不到的。因為「在雷達脫鎖的海域交易，不是海巡可以監控得到，而且海上不比陸地，不像警車一開馬上就到。」

管碧玲質疑：「一噸噸的活龍蝦，從安檢所載出去無人島，船家空船回來被捕，辯稱是去放生、瞎掰去當魚餌，以謊言挑戰公權力，不就是賭我們無法證明是走私？」





管碧玲強調：「台灣是民主法治國家，我們捍衛民主！但是，海巡在捍衛民主的同時，也在迎戰中國利用民主傷害台灣！這個戰爭，海巡非常需要院檢司法力量的支持！」

海委會指出：「宏泰168」，又名「宏泰58」，又再名「善美7」，該權宜船名字是用活動鐵板在船舷「插卡」來的，一不小心，說不定還可插出「Hong 美7」？中文、英文隨他「插卡」；船艏、船尾任他取名，擅長變造船名弦號的權宜船，除了掩飾違法，還有甚麼合理邏輯可解釋？

管碧玲無奈引援案例指出：農曆年前幾天，海巡移送走私案件，涉及的是近3百噸烏魚走私進口，300噸烏魚，漁業署初判非自行捕獲，但到院檢司法程序後，是否會被認定以走私罪嫌？也還在未定之天。





海委會指出：海巡近年最沉重案例，就是中國華益9號抽砂船，到2025年4月26日，就泡在水裡屆滿三年了，海巡弟兄還在等法院5月審理結果，執法基層心中七上八下，如果法院不支持，船怎麼還？要怎麼負擔天價賠償？公權力要怎麼伸張？！

海委會指出：過往曾因海巡署執法在沒收抽砂船的過程，曾被法院判決撤銷沒收，直到海委會在2023年12月推動修法，該案才經高院於2024年4月23日發回更審，偷盜台灣海域海砂的「華益9號」纏訟3年、龍蝦走私訴訟逾2年，那麼大陸烏魚走私案呢？惡意破壞台灣聯外海纜的「宏泰」會拖多久呢？

海委會指出：宏泰權宜船違法準備如此充分，滯留鋪設海纜的海域，面對海巡署七次廣播不回應、斷纜是否故意？偵查判決，都挑戰檢方院方的智慧！而海巡堅定執法之後，仍需等待法院判決是否支持。

海巡署查出，宏泰涉案船長，曾經用假護照、海員證入境被捕，如今「千面船船長」公然破壞台灣海纜，檢方詳細偵查後聲請羈押，管碧玲喊話：海巡的努力，需要的就是司法的支持，並期許海巡弟兄持續努力守護海疆。

►快訊／刑事局警官情侶涉洩密遭約談 交保後遇重大車禍女友身亡

►獨／讀生物科技卻成詐團金流殺手 陳梅慧走上死亡之路留下2幼女

►扣詐團虛幣93億幕後推手車禍亡 陳梅慧許願今年達百億卻看不到了

