具中資背景！詭異貨輪疑拖斷「臺澎三號」海纜　8陸籍船員被帶回

記者張君豪、黃資真／綜合報導

海巡署今(25日)凌晨3時許接獲中華電信報案指稱「臺澎三號」海纜發生全斷障礙，已啟用備援不影響通訊，請本署協助查處。事發前海巡已監控到一艘多哥籍「宏泰」貨輪曾下錨滯留，疑似拖斷海纜，因此在中午12時許強行登檢，並帶回船上8名中國籍船員，將釐清此次事故是人為還是意外所致。

▲「臺澎三號」海纜全斷，海巡署發現有詭異船隻在該處滯留，強行登檢帶回8名中國籍船員。（圖／海巡署提供，下同）



海巡署表示，「宏」輪於本月22日晚間7時10分至25日3時於將軍漁港西北方6浬(臺澎第三海纜線北方0.5浬)滯留，海巡署全程監控，並通報安平港信號台廣播「宏」輪7次，惟均無回應。台南海巡隊10079艇於25日凌晨2時30分抵達將軍漁港西北方6浬，發現「宏」輪下錨滯留，即實施廣播驅離。

凌晨3時8分，「宏」輪開始往西北方航離，3時24分海巡署接獲中華電信初判疑似外力破壞時，立即通報10079艇攔查「宏」輪，船舷外觀為「宏泰168」，經以無線電與「宏」輪通聯時獲復，該輪為「宏泰168」 ，惟AIS顯示為「宏泰58」，將於進港後併案查證，惟因舷差過大且海象不佳無法登檢，再加派旗津艦、PP-10059艇趕往增援，經協調航港局提供船席後，於中午12時15分成功將「宏」輪押返安平港，全案依國安層級處理原則，報請台南地檢署指揮偵辦中。

海巡署強調，本次海底電纜斷纜原因，是否屬人為故意破壞，或是單純意外造成，尚待進一步調查釐清；涉嫌的多哥籍「宏泰」貨輪，經查為中資背景的權宜輪，船上8名船員均為中國籍人士，不排除為中國灰色地帶侵擾行動，海巡署將配合檢方偵辦調查，全力釐清事實真相。