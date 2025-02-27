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陽明交大電機「生醫新星」開發器官晶片　成熱門志願

▲▼ 。（圖／）

▲陳冠宇教授團隊開發出「仿生器官晶片」，可模擬人呼吸道的生理環境。照片中為林科銍博士在陽明交大電機系的實驗室。（圖／陽明交大電機系提供）

生活中心／綜合報導

選擇志願該怎麼選？「先選校再選系」已經成為過去式，越來越多精明的學生選擇「選系不選校」，這股趨勢一年比一年更加明顯。陽明交大電機系正是因為具備跨領域的獨特優勢，已成為選填志願的超搶手學系！

陽明交大電機系的魅力的到底在哪？那就是其跨領域的無限可能。曾拿下十大傑出青年、研究團隊拿下國家新創獎的「生醫新星」陳冠宇教授就是一例。這位回國十年的電機系副主任，便是最佳的例證。十年前，他放棄了在MIT獲得的獎助金，決定回到台灣，選擇陽明交大電機系，並將專注於最具挑戰性與未來感的研究領域——器官晶片。

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▲陳冠宇教授(左)於美國參展會議，發表創新科技，主持人(右)為寬量國際策略長谷月涵。（圖／陽明交大電機系提供）

「如果我當年留在MIT，或許可以進入國際知名企業，但我希望提早成為自己的主人，開創自己的事業，推動科技進步並帶來更大正向影響。」陽明交大電機系副主任陳冠宇教授這麼說。因為陽明交大電機，具備強大的學術與產業連結的能力，並憑藉這樣的優勢，陳教授帶領他的團隊在2024年成立了新創公司，主要開發「器官晶片」，結合生成式AI、晶片以及智慧醫療，替代動物實驗和臨床前試驗，協助藥品開發。

舉例來說，若有位癌症患者，研究團隊可取得癌細胞，並製作出癌症晶片來協助藥品篩選。這樣一來，患者不再需要承擔白老鼠實驗的風險，晶片可以作為生物與數位分身，測試哪種藥物較為有效，並同時協助藥廠開發新藥。去年公司剛成立，便在第四季成功完成了第一輪7200萬的募資，所有投資方皆為科技業的上市公司。

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▲陳冠宇教授(中)器官晶片研究團隊於美國參展。（圖／陽明交大電機系提供）

陳冠宇教授也提到，隨著AI技術的迅速發展，未來的科技領域將需要更多跨領域的人才。他說：「單一專業的知識，已經無法應對未來的挑戰。在陽明交大電機系，學生不僅能學習電機專業，還能接觸生物醫學、AI、晶片等多個領域，並有機會參與前沿的研究與新創項目。」

陳冠宇教授的團隊成員、陽明交大電機系學士與博士林科銍表示，他在大四時發現電機系有生醫工程所，開始向陳教授學習細胞培養，碩士與博士階段一投入就是六年。結合電機系四年的扎實訓練與生物學興趣，他負責設計並製作晶片，並將其與細胞組織結合，進而創造出更仿生人體的呼吸環境，利用感測器控制人體的微小呼吸環境。隨著AI技術的發展，林科銍認為跨領域人才將具有更大的優勢。他的角色不僅限於工程師，還有機會朝向國際藥廠進軍，協助開發新藥，幫助更多人。

另一位陽明交大電機系學士、陽明交大電機院生醫所碩士石昂東則表示，他在大三的專題選修時，因為對生物有濃厚興趣，發現與陳冠宇教授的生醫領域非常契合，於是便加入了器官晶片研究團隊。他結合電機專業與生物學興趣，開始進行跨領域學習，並在研究團隊中負責協助器官晶片的量測。退伍後，他將繼續投入陳教授的新創公司，持續深耕推動，結合AI晶片與生醫，開拓創新科技的藍海，並挑戰自己的極限。

在這個快速變化的時代，陽明交大電機系的跨領域學習讓學生未來的職涯選擇更加廣闊。結合電機、醫學與生物領域的專業能力，不僅能拓展學生的視野，還能為他們開創更多元的職業出路，成為企業爭相搶才的對象。這正是當今學生在選擇科系時應該慎重考量的優勢，因為跨領域的能力將是他們在職場上最大的競爭力。

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