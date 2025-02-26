桃機開航46年「運量破8.6億」　下半年啟用三航廈北廊廳

▲桃園機場開航46周年。（圖／桃機公司提供）

記者李姿慧／台北報導

桃園國際機場今（26日）開航46周年，不但服務旅客破8.6億人次，更是「大聯盟」等級機場，去年一舉拿下「最佳機場」全球第9名、「最佳證照查驗」全球第5名。桃機公司表示，今年下半年將啟用第三航廈北登機廊廳，朝智慧永續目標，讓台灣在國際航空版圖發光發熱。

桃園國際機場1979年2月26日開航啟用時只有一條跑道、一座航廈，46年一路走來從未關過燈，不論白天或深夜，機場服務從未停歇。

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桃機公司表示，時至今日，在國際機場協會的分組規則下，桃園機場已屬於旅運量4000萬以上的「大聯盟」等級機場，從開航第1年404萬成長至2019年最高4868萬人次，2024年已達4492萬人次，疫後國際航空復甦力道強勁，旅客量已恢復達9成。

▲桃園機場開航46年服務旅客破8.6億人次。（圖／桃機公司提供）

2024年是桃園國際機場獲獎豐收的一年，桃園機場Skytrax全球總排名66名，不過分項排名部分則有5大項進入全球前10，包括年旅客3000萬至4000萬區間最佳機場全球第9、最佳證照查驗獲全球第5名、最佳安全檢查全球第9名、最佳行李遞送全球第8名，以及最乾淨機場全球第9名等。

永續獎項也拿下「APSAA亞太永續行動獎」與「TSAA台灣永續行動獎」1金2銀2銅等5項大獎。

桃機公司指出，桃園機場啟用46年來，一路見證台灣與世界的聯繫，不僅是國家的門戶，更是國家發展的重要象徵。截至2024年，累計服務旅客已突破8億6千萬人次，寫下令人驕傲的歷史紀錄。桃園國際機場將持續朝向智慧領航、永續發展的目標前進，提供旅客更優質的機場體驗。

▲桃園機場推動第三航廈工程。（圖／桃機公司提供）

桃園機場將迎來新的蛻變，桃機公司表示，第三航廈與第三跑道計畫將持續推動，提升服務能量，今年下半年將以啟用第三航廈北登機廊廳做為里程碑，同時將持續朝智慧化、永續化、便捷化發展，透過創新技術與環保措施，打造更舒適、高效的機場環境，提供全球旅客更優質的服務體驗，並繼續連結世界，讓台灣在國際航空版圖上發光發熱。