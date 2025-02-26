　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

桃機開航46年「運量破8.6億」　下半年啟用三航廈北廊廳

▲▼桃園機場開航46周年。（圖／桃機公司提供）

▲桃園機場開航46周年。（圖／桃機公司提供）

記者李姿慧／台北報導

桃園國際機場今（26日）開航46周年，不但服務旅客破8.6億人次，更是「大聯盟」等級機場，去年一舉拿下「最佳機場」全球第9名、「最佳證照查驗」全球第5名。桃機公司表示，今年下半年將啟用第三航廈北登機廊廳，朝智慧永續目標，讓台灣在國際航空版圖發光發熱。

桃園國際機場1979年2月26日開航啟用時只有一條跑道、一座航廈，46年一路走來從未關過燈，不論白天或深夜，機場服務從未停歇。

[廣告]請繼續往下閱讀...

桃機公司表示，時至今日，在國際機場協會的分組規則下，桃園機場已屬於旅運量4000萬以上的「大聯盟」等級機場，從開航第1年404萬成長至2019年最高4868萬人次，2024年已達4492萬人次，疫後國際航空復甦力道強勁，旅客量已恢復達9成。

▲▼桃園機場開航46周年,跑道,班機。（圖／桃機公司提供）

▲桃園機場開航46年服務旅客破8.6億人次。（圖／桃機公司提供）

2024年是桃園國際機場獲獎豐收的一年，桃園機場Skytrax全球總排名66名，不過分項排名部分則有5大項進入全球前10，包括年旅客3000萬至4000萬區間最佳機場全球第9、最佳證照查驗獲全球第5名、最佳安全檢查全球第9名、最佳行李遞送全球第8名，以及最乾淨機場全球第9名等。

永續獎項也拿下「APSAA亞太永續行動獎」與「TSAA台灣永續行動獎」1金2銀2銅等5項大獎。

桃機公司指出，桃園機場啟用46年來，一路見證台灣與世界的聯繫，不僅是國家的門戶，更是國家發展的重要象徵。截至2024年，累計服務旅客已突破8億6千萬人次，寫下令人驕傲的歷史紀錄。桃園國際機場將持續朝向智慧領航、永續發展的目標前進，提供旅客更優質的機場體驗。

▲▼桃園機場第三航廈工程。（圖／桃機公司提供）

▲桃園機場推動第三航廈工程。（圖／桃機公司提供）

桃園機場將迎來新的蛻變，桃機公司表示，第三航廈與第三跑道計畫將持續推動，提升服務能量，今年下半年將以啟用第三航廈北登機廊廳做為里程碑，同時將持續朝智慧化、永續化、便捷化發展，透過創新技術與環保措施，打造更舒適、高效的機場環境，提供全球旅客更優質的服務體驗，並繼續連結世界，讓台灣在國際航空版圖上發光發熱。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
506 1 7938 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
都2勝2負「中華隊為何晉級」　一日球迷不解！關鍵原因曝
大巨蛋驚見「野生男神觀戰」！親弟罕曝光　網驚：根本雙胞胎
快訊／林岱樺貪污案擴大！通法寺二度遭搜索　住持被帶回
林維恩「模仿柯文哲」感謝隊友！影片曝　中華隊學長笑翻
智利宣布緊急狀態！　全國陷一片黑暗
健身器材大廠總裁過世　享壽80歲
孟耿如罕見鬆口近況！　上山看摯愛：抱歉失約了
失誤當場崩潰哭！　西班牙三壘手MVP背景曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

發錢了！高雄補助公寓大廈「公設修繕費」　今年加碼最高1萬

曾峻岳直球對決！球迷見「1細節」讚捕手有料：造就名場面

搭台鐵突不適！台人接力暖心相助　日女感動淚：說再多謝謝也不夠

桃機開航46年「運量破8.6億」　下半年啟用三航廈北廊廳

都2勝2負「中華隊為何能晉級」　一日球迷超不解！關鍵原因曝光

【廣編】玲廊滿藝畫廊《祥瑞之境》融合風水能量運行　觸發祥瑞藝術靈動

以為要吃鍋貼！「關鍵1局」球迷嚇到轉台：磊哥超猛，對不起

228連假5縣市訂房率6成　高公局預判：有大量旅遊車潮

今明中部以北有雨　228連假好天氣「熱到像夏天」

四接環評爆衝突　環團衝主席台嗆「程序違法」要求散會

騎士跨雙黃撞左轉重機 噴車底遭輾送醫不治 #內湖

南韓高速公路「高架橋崩塌」畫面曝光！8人遭活埋

#國道 老鷹送「蛇」來！ 撞擋風玻璃整車驚呼

酒駕被攔竟自燃機車！　苗栗男突點打火機丟油箱警驚呆秒制止

【泰格與雪兒】原來我可有可無

男僅訂單程機票去柬埔寨　航空公司＋航警聯手攔阻

#陳智菡 送花沒趕上 #吳春城 閃辭立委搭車離開院會

體驗越南無號誌過馬路！抓好時機才出發過程超驚險

【好人好事】寒冷夜裡他暖心包下所有糖葫蘆　讓阿姨能早點回家

為存載具超商激烈爭執 網友驚覺：聲音好耳熟

發錢了！高雄補助公寓大廈「公設修繕費」　今年加碼最高1萬

曾峻岳直球對決！球迷見「1細節」讚捕手有料：造就名場面

搭台鐵突不適！台人接力暖心相助　日女感動淚：說再多謝謝也不夠

桃機開航46年「運量破8.6億」　下半年啟用三航廈北廊廳

都2勝2負「中華隊為何能晉級」　一日球迷超不解！關鍵原因曝光

【廣編】玲廊滿藝畫廊《祥瑞之境》融合風水能量運行　觸發祥瑞藝術靈動

以為要吃鍋貼！「關鍵1局」球迷嚇到轉台：磊哥超猛，對不起

228連假5縣市訂房率6成　高公局預判：有大量旅遊車潮

今明中部以北有雨　228連假好天氣「熱到像夏天」

四接環評爆衝突　環團衝主席台嗆「程序違法」要求散會

傅崐萁自稱被綠黨中央買媒體攻擊　吳崢嗆：有證據我就辭職沒有你辭

手沒顧好超顯老！5個容易忽略的日常習慣　用熱水洗手也超傷

彰化139縣道又出事！三寶深夜跨雙黃線迴轉　19歲騎士被撞飛

基隆貨車司機1.5萬貨款被偷　公布影像找竊賊「會包紅包答謝」

陸男大生畢業後把班導師娶回家　42歲母秒升格當婆婆

泰國遊覽車翻覆「17死20命危」！　乘客臉部變形被壓車底

躺下血壓反上升！　增加腦中風、心臟病危險性

高捷黃線施工陷交通黑暗期　1區店家求降租不成「反被加價」

發錢了！高雄補助公寓大廈「公設修繕費」　今年加碼最高1萬

彰化縣首例！國道車禍駕駛內出血　院前超音波成功搶救

【好人好事】寒冷夜裡他暖心包下所有糖葫蘆　讓阿姨能早點回家

生活熱門新聞

今變天！　全台有雨時間曝

「台灣黑金」10年價翻10倍　業者：比晶片還難買

「嚴重超速改回60公里」6千人連署提案　交通部拍板不調整

快訊／長榮航空宣布：3月起全航班「全程禁用行動電源」

「春雷雨」要來了　下波冷氣團回冬

台南Josh發功！外國球評：台灣1位男士有詛咒

頭獎得主從未現身？網傳陰謀論　釣出中獎人留言

台南Josh發文「功成身退」　萬人道謝

今晚變天2地轉陰雨　下周鋒面冷空氣雙襲「跳水式降溫」

把握好天氣！　恐「對流雨大降溫」時間曝

「16歲高中妹妹」在哪　名醫發文尋人

成立近20年「魔鏡歌詞網」突消失　廣告商揭背後原因

大媽搶公車博愛座！　怒嗆「我有上海護照」：台灣爛地方

台南Josh紅到國外！　球評封「詛咒人」照片曝

更多熱門

相關新聞

男僅訂單程機票去柬埔寨　航空公司+航警攔阻

男僅訂單程機票去柬埔寨　航空公司+航警攔阻

航警局於2月21日接獲桃園機場某航空公司通報，一名蔡姓旅客在於報到櫃台時僅訂單程機票且無回程機票，詢問時其出國目的地與機票上所在載不同，且神色慌張懷疑恐遭詐騙，航警局人員到場瞭解，蔡男才坦承在博弈網站積欠賭債，在社群網站上認識2人欲介紹其出國工作，且高薪綁約1年還提供食宿及免費機票等條件，航警趕緊告知是海外求職陷阱，險遭詐騙至柬埔寨，後通知其家人帶回，及時遏止被誘騙至海外成為豬仔。

桃機二航廈行李分檢異常13：20排除　6航班延誤半小時

桃機二航廈行李分檢異常13：20排除　6航班延誤半小時

長榮航第4代豪經艙亮相！率先投入雅加達　可望挹注營收

長榮航第4代豪經艙亮相！率先投入雅加達　可望挹注營收

長榮航總座看高端旅客需求不墜　空運貨量成長價格居高

長榮航總座看高端旅客需求不墜　空運貨量成長價格居高

便利國際旅客自由暢遊　花蓮提供多元交通運輸

便利國際旅客自由暢遊　花蓮提供多元交通運輸

關鍵字：

桃園機場46週年客運第三航廈北登機廊廳

讀者迴響

熱門新聞

大聯盟官網點名中華隊晉級3大英雄

孫生、酷炫「交流女性私密片」證據曝光

今變天！　全台有雨時間曝

貪431萬落淚改口認了！女議員二審減輕判5年半

「台灣黑金」10年價翻10倍　業者：比晶片還難買

大谷我們來了！中華隊經典賽前進東京

西班牙三壘手失誤暴哭！　中職1球星中槍

曾峻岳連飆3K關門：很爽！

若上屆賽制「中華隊早就被淘汰」　西班牙最悲催

富邦韓籍啦啦隊女神「姊妹在台驚傳觸法」！

Melody離婚2年「新歡首曝光」

宋晟睿超狂美技影片看這裡

日媒警戒：台灣將是日本武士一大強敵

Melody新歡起底竟然是MIT學霸　

快訊／前總統府發言人丁遠超辭世　上週浴室滑倒撞到頭

更多

最夯影音

更多

騎士跨雙黃撞左轉重機 噴車底遭輾送醫不治 #內湖

南韓高速公路「高架橋崩塌」畫面曝光！8人遭活埋

#國道 老鷹送「蛇」來！ 撞擋風玻璃整車驚呼

酒駕被攔竟自燃機車！　苗栗男突點打火機丟油箱警驚呆秒制止

【泰格與雪兒】原來我可有可無

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面