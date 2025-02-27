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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

轟邱泰源巡視急診營造假象　陳菁徽爆：醫院提前將病人送病房

▲▼國民黨團召開 急診苦等病床 高官冷血歡唱 記者會 羅智強 賴士葆 陳菁徽。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委陳菁徽。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

為解決急診壅塞危機，衛福部長邱泰源視察各大醫院了解急診情況，不過藍委陳菁徽爆料，邱泰源的突襲，卻是在提前兩小半時通知各大醫院後，護理人員被迫在兩個半小時內，將塞在急診室的病患緊急送往病房，有的病人甚至送往別科病房「借住」，營造「綠色通道」順暢的假象。台灣醫療已經走到了關鍵時刻，護理人力短缺、急診壅塞、健保點值跳票，政府若繼續裝睡，最終受害的將是全體台灣人民。

陳菁徽指出，當邱泰源西裝筆挺地走進急診室時，對病患說，「你好，我是邱泰源，祝你早日康復」。陳菁徽痛批，這根本是把「綠色通道變綠官通道」，連安排視察的護理站都窗明几淨作秀滿滿，真正該巡視的時間應該是農曆年期間、電視台報導急診爆滿時、急診醫學會深夜發出求救訊號時，而不是在預先安排好的「作秀行程」裡走馬看花。

此外，針對衛福部提出分級醫療的解方，陳菁徽也痛批，蔡政府執政八年來投入鉅額經費推動分級醫療，如今卻成為衛福部口中的「解決急診壅塞唯一解方之一」，但實際數據卻顯示，2017年至2023年，前往醫學中心的就診比例未見下降，基層診所的就診率也沒有提升，分級醫療形同跳票，卻耗費國家大量資源。

陳菁徽表示，分級醫療無法落實，健保財務危機更加惡化，直接影響醫護人員的待遇與工作環境。去年4、5月，她與護理師公會召開記者會，爭取更高薪資與更友善的輪班制度，如育嬰假、產假及親職假等，也與勞動部討論改善方案；5月起，國、民兩黨在國會針對「健保點值是否入法」展開激烈交鋒，最終達成主決議，要求政府於6月30日前將健保點值提升至0.95。陳菁徽強調，若政府無法落實此承諾，醫護環境將持續惡化，急診壅塞問題更無法解決。

陳菁徽進一步指出，護理人員流失已成為醫療體系最大的危機，護理師公會全聯會曾警告，今年護理人員離職率可能從去年的12%升至13%，這將對急診與整體醫療體系造成更嚴重的衝擊。南韓近期也面臨醫護人員出走潮，而台灣更有中國及其他國家以高薪挖角護理師，凸顯護理人力短缺的嚴峻現況。

陳菁徽強調，她已在上任後每個月都當面向行政院長卓榮泰、衛福部提出質詢及示警，要求政府立即提出具體方案，留住台灣的護理人才。然而，至今衛福部仍未有明確回應，對於醫護困境視而不見。

陳菁徽痛批，9年前的林靜儀高喊「長官嘴裡有空床，重症病患卻躺在急診室」，如今身為衛福部官員，卻對護理人力危機避重就輕，甚至輕蔑回應「呵呵，你這個小腦袋」，令人不禁質疑，她是否還記得自己當年批評政府的立場？當時指責政府不作為，現在卻對護理人員的困境置若罔聞，這種雙標態度，令人憤怒。

陳菁徽最後強調，台灣醫療已經走到了關鍵時刻，護理人力短缺、急診壅塞、健保點值跳票，政府若繼續裝睡、無視問題，最終受害的將是全體台灣人民。她呼籲衛福部正視問題，提出具體方案，否則台灣的醫療體系恐怕將面臨全面崩潰。
 

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