非洲也有！罷免站點遍佈15國　王鴻薇酸：過兩天外太空也會出現

▲國民黨團書記長王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

全台正值大罷免潮，罷免國民黨立委王鴻薇的罷團「山除薇害」表示，連署站目前已遍布15個國家，更有一份綠營內部民調傳出，指藍委徐巧芯在罷免邊緣，國民黨立委王鴻薇、李彥秀也拉警報。王鴻薇今（27日）上午對此回應，嘲諷為了操作大罷免，什麼假訊息都可以放，她大膽預估，過兩天外太空就會出現罷免徐巧芯跟她的罷免站了。

據媒體報導的綠營內參民調顯示，同意王鴻薇罷免民調為38.2%、不同意罷免47.5%，王鴻薇對此表示，最近民進黨的側翼、媒體因為想幫大罷免加溫，時不時就會丟出一些訊息，自己一點都不覺得意外。

王鴻薇說，這樣的內參民調就是作為罷免操作而已，且這兩天甚至有說針對徐巧芯的罷免，連非洲都有，她個人的罷免也是全球幾十個城市，「我想這兩天就會出現外太空也有罷免徐巧芯跟我的罷免站，這都不令人感到意外！民進黨為了操作大罷免，什麼樣的假訊息都可以放。」

王鴻薇坦言，自己跟徐巧芯、羅智強等，包含李彥秀、賴士葆，都設定成會進入第三階段（投開票），按照去年基隆市長謝國樑罷免案的經驗，也不會天真認為第二階段不會過，罷團想用抄的也抄得過。

王鴻薇強調，「我們就全力以赴，堅守崗位，按部就班，不會為這些雜音影響，這些綠媒動不動就來放消息，消息真的非常好笑，我跟大家報告，過兩天都會出現，外太空出現罷免我們的罷免站。」