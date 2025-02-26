總預算、財劃法修法窒礙難行　行政院明擬提覆議

▲行政院會會後記者會 。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

考量到立法院修法窒礙難行，行政院27日例行院會中，預計將針對「財政收支劃分法」部分條文修正案、「114年度中央政府總預算案」提出覆議提案，再移請立法院覆議。

根據憲法增修條文第3條第2項第2款，行政院對於立法院決議的法律案、預算案、條約案，如認為有窒礙難行時，得經總統核可後在決議案送達行政院10天內，移請立法院覆議；立法院對於行政院移請覆議案，應於送達15天內作成決議。覆議案逾期未議決者，原決議失效。覆議時，如經全體立法委員1/2以上（57人以上）決議維持原案，行政院長應即接受該決議。

行政院今（26日）傍晚公布27日院會議程，經研議討論後，認定立法院三讀通過修正「財政收支劃分法」部分條文，第8條、第16條之1、第30條有窒礙難行之處，建請依憲法增修條文第3條第2項第2款規定，提出覆議，請核議案。

另外，立法院決議通過的「中華民國114年度中央政府總預算案」，也有窒礙難行之處，建請依憲法增修條文第3條第2項第2款規定，提出覆議，請核議案。

立法院日前送出114年度中央政府總預算，根據審查總報告，總預算原列歲出總額3兆1324億6890萬9021元，減列1135億9925萬9000元，而通案統刪不低於939億7500萬元。此外，財政收支劃分法三讀條文也同時送至行政院。