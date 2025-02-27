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國軍首位女性戴拉美軍校紅圓帽　陳恩賢大膽勇闖天涯

▲▼女軍人,女軍官,軍隊。（示意圖／Pixabay）

▲陳恩賢選擇爭取到拉丁美洲友邦瓜地馬拉「三軍綜合官校」當交換學生，熬過45天嚴格入伍訓練，獲授予「紅圓帽」正式成為軍校生。（示意圖／Pixabay）

文／中央社記者李登文瓜地馬拉市26日專電

台灣首位在拉美友邦軍校完成入伍訓練的女性交換學生陳恩賢被授予「紅圓帽」，象徵結訓榮譽。在陌生的環境和語言不通的壓力下，她靠著「有膽量選擇，就要有勇氣堅持到底」這句話來激勵自己撐過層層難關。

今年19歲，台灣海軍官校一年級正期生陳恩賢，選擇爭取到拉丁美洲友邦瓜地馬拉「三軍綜合官校」（ ESCUELA POLITECNIC）當交換學生，熬過45天嚴格入伍訓練，獲授予「紅圓帽」正式成為軍校生，成為國軍有史以來首位就讀拉美友邦軍校的女性交換生。

手足從戎 要選就選最操的

離開台灣熟悉的生活圈和親友，來到半個地球外的瓜地馬拉，個頭嬌小的陳恩賢說，是家庭背景塑造她「勇闖天涯」的個性。

父親是印度人，和台灣籍的母親都是英文老師，哥哥是志願役海龍蛙兵，弟弟也就讀中正預校。個性外向喜歡體能訓練的陳恩賢，高中畢業後選擇報考海軍官校，而從小就在雙語家庭和異國文化的薰陶下，更喜歡冒險和探索外面的世界。

「要選就選最操的」這是海龍蛙兵的哥哥常對她說的一句話，也因此在家人的支持下，陳恩賢勇闖瓜地馬拉當軍校交換生，準備展開未來3年的人生挑戰。

西班牙文鴨子聽雷 沉穩過難關戴上紅圓帽

台灣和瓜地馬拉軍事交流密切，台灣的軍校交換生必須先在瓜國「三軍綜合官校」接受45天的入伍訓練，才能繼續軍校課程，這一個半月也是最辛苦和最為考驗的適應期。

「體能要求不是問題，但語言不通真的很不習慣」，平時喜歡鍛鍊體能的陳恩賢，伏地挺身跑步易如反掌，但一開始西班牙文常常讓她卡關，「尤其是口令講話都很快，聽得一頭霧水」，只能看著其他同學的動作跟著來，才不會一下子衝過頭，陳恩賢告訴自己「穩下來不要慌亂」，才能通過考驗。

身為瓜國軍校中，為數不多的外國女性交換生，陳恩賢和其他男性同學一起出操，並沒有特殊待遇，和同樣兩位來自台灣陸軍官校的男同學，一同接受入伍訓練。

瓜國「三軍綜合官校」今年開訓時有167名入伍生，但只有120人順利結訓，淘汰率將近3成。尤其是外國學生能夠成功戴上「紅圓帽」，相當不容易。

陳恩賢面對未來3年的異國軍校生活，她告訴中央社記者，她熬過了軍校的震撼教育，智慧和眼界更擴大了，她相信憑著相同的膽量和勇氣，在不同文化的軍旅學習，只會讓她面對將來的職業軍人生涯有更多包容和克服困難的方法與智慧，這段淬鍊將化為未來最甜美的果實。

識途老馬談訓練 叢林戰徒手吃野味求生存

相較於陳恩賢正準備展開異國軍事教育生活，現在正在瓜地馬拉攻讀指參學院的李柏敖少校，算是「識途老馬」。李柏敖2011年曾獲派至瓜地馬拉軍校成為交換生；15年後，再次重返瓜地馬拉接受「指參學院」深造。

回想在瓜地馬拉接受的軍事訓練，李柏敖說最大的收穫，就是「鍛鍊堅忍不拔的個性」。如何在人生地不熟的地方，面對不熟悉的語言文化，要獨立自主想辦法解決各種問題，雖然很辛苦，但是對他後續的軍旅生涯而言，卻是收穫滿滿。

相較台灣和瓜地馬拉的軍事訓練，李柏敖表示，由於兩國所面臨的環境和威脅不同，訓練的要求也不同。由於瓜地馬拉最大的威脅是走私及販毒集團，因此瓜國軍方更重視「叢林戰」和「個人戰技」的訓練。

李柏敖分享在軍校時，曾被丟到山上長達25天進行叢林戰訓練，期間不只要克服惡劣的生存環境，還要學習野外求生「如何徒手宰殺，生吃野味」，而這種叢林生存的嚴酷訓練，在台灣大概只有特種部隊才有機會接觸。

千里「瓜」緣一線牽 軍事交流外的文化融合

不過李柏敖和瓜地馬拉結下的最大緣分，是在瓜國找到生命的另一半。李柏敖的太太是瓜地馬拉人，兩人在台灣敦睦艦隊造訪瓜國開放參觀時相識。李柏敖瓜國軍校畢業之後，兩人一起回到台灣結婚，但更多的挑戰才剛剛開始。

「不只是部隊的軍事生活，還要肩負台灣和瓜地馬拉不同文化的溝通橋樑」，要如何讓從小生長在瓜地馬拉的太太，習慣台灣生活文化人際互動，和家人的相處，甚至是飲食習慣的不同，一開始真的很辛苦。不過太太現在已經完全適應，更喜歡台灣的生活，「而且走在路上都不用擔心」李柏敖笑說。

身為極少數兩度獲派至瓜地馬拉的台灣軍官，李柏敖認為台瓜軍事交流，不只可以拓展台灣在國際的能見度，更能培養台灣未來的軍事外交人才。（編輯：韋樞）

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