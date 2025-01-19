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瓜地馬拉機場驚魂！2起降客機險空中相撞　差30公尺「擦身而過」

▲▼瓜地馬拉有2架飛機險些在空中相撞。（圖／翻攝自X）

▲瓜地馬拉有2架飛機險些在空中相撞。（圖／翻攝自X）

文／中央社

管理不佳備受外界批評的瓜地馬拉拉奧羅拉國際機場（La Aurora International Airport），日前出現嚴重的飛安事件，2架分別正在進行起降程序的客機，差一點在機場上空相撞，整個過程還被民眾拍了下來。

這場飛安驚魂發生在13日晚間9點，1架準備降落的客機，和1架剛起飛的客機，因距離太近，要降落的客機被通知拉高重飛，因此在機場上空「擦身而過」。而有目擊民眾更指稱，2機最接近時距離僅100英尺（約30公尺）左右。

這2架客機總共載有超過400名旅客，拉奧羅拉國際機場又在首都市區內，鄰近人口稠密的第9區，如果發生相撞事故後果不堪設想，甚至可能導致更大的地面人員傷亡。

瓜地馬拉民航總局正在進一步調查，是否有機場航管人員失誤，才讓2架客機險些空中相撞，或是機械故障及天候問題。

瓜地馬拉飛安問題嚴重，光是2024年就發生了10起的飛安事故，造成生命財產損失。瓜國媒體「自由新聞報」（Prensa Libre）指出，大部分的飛安事故是小型飛機或直升機機械故障，機輪爆胎等緊急迫降事故，但去年7月1架小型飛機撞山造成2人死亡，以及8月初1架直升機墜毀也導致2名乘客死亡，但迄今相關調查結果仍未釐清。

此外，拉奧羅拉國際機場位於市區內，飛安事故往往波及市區建築和民眾。令人憂心的包括2020年11月間，1架運送人道援助物資的小型飛機，起飛後就墜毀在首都人口稠密的第9區交叉路口上，而台灣駐瓜地馬拉大使館也正好在第9區，且位於飛機起降航道下方，除了平日巨大的噪音外，也面臨飛安的風險。

2015年也發生1架小型飛機起飛後，機械故障摔進市區的民宅內，所幸無人傷亡。2012年同樣是因為機械故障，1架小型飛機墜毀在鄰近機場的市區動物園內，造成3人死亡。

最嚴重的事故是發生在1999年12月21日，古巴航空班機降落在拉奧羅拉國際機場時，衝出跑道撞上鄰近社區的民宅，造成機上16人和地面2人不幸喪生。

根據調查，這家古巴航空班機出現人為疏失，飛行員將班機降落在跑道中段，導致沒有足夠的距離滑行減速，才會衝出跑道撞向旁邊的民宅。

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