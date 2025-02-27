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快訊／舔耳揉胸猥褻女助理判8月　宥勝赴法院繳200萬換緩刑

▲▼宥勝。（圖／記者劉昌松攝）

▲宥勝固猥褻案被判緩刑確定，須繳庫200萬元。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

藝人宥勝（本名王宥勝）被控於2016年間，對某位女性友人舔耳揉胸，在二審期間公開道歉，也在庭上認罪、道歉，被高等法院判刑8月、緩刑5年，條件是判決確定後，須支付公庫200萬元。宥勝在收到判決書後，今（27)日也親自到台北地檢署繳錢。

一名暱稱「丁丁」的女網友爆料自己遭「好爸爸」形象的男藝人抓胸侵犯，還說收到來自其他女性的訊息，稱該名男藝人是性騷慣犯，曾多次侵犯女性。之後又有女網友PO文，宣稱這名男藝人以借廁所為由，進入代號H的女子家中，跨坐H身上強吻、舔耳並解開她的內衣揉胸，幸好H拚命掙扎，沒讓對方再進一步。

這名女網友表示，H女事後提醒她要小心這名男藝人；但過沒多久，男藝人以工作之名趁獨處機會，「從我身後突然的環抱著我，當下的我真的是腦筋一片空白，一點都不敢動，連呼吸都是暫停的。」由於女網友放出的線索「舉家遷移至台中讓小孩讀書」，宥勝立即對號入座並發文道歉：「我為我曾經的行為所造成的傷害及陰影感到抱歉，非常，非常的對不起。面對曾經犯過的錯，我不會逃避。真的真的，很對不起！」

案經檢方偵辦後，循線找出3名被害人；但因為3名被害人均不願提告，因此告訴乃論的涉嫌「性騷擾」部分檢方均不追究。不過宥勝對H女的行為，檢方認為涉嫌「強制猥褻罪」，提起公訴。一審法院將宥勝判刑8月。案件上訴第二審。

一審從未公開發言的宥勝，二審時一改先前態度，在高等法院首度開庭後公開受訪，並二度鞠躬道歉，「對於我過去犯的錯誤很後悔，也很愧疚，所以想再次跟受傷的女性表達最深切的歉意」、「我辜負我的家人、辜負朋友、辜負所有社會信任，我自己個人的錯誤行為，造成很多方傷害，再次跟大家說對不起。」據了解，宥勝除了公開道歉以外，也在法庭上對被害人道歉並認罪，請求高等法院予以輕判。

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