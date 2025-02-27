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士林農會理事長30萬交保！人頭會員淪選舉槍手...他囂張嗆：賄你妹

▲▼ 葉文忠 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲台北市士林地區農會理事長葉文忠涉嫌於農會理事長選舉期間，以不正利益賄選，並透過人頭會員綁樁，淪為被告。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

台北市士林地區農會理事長葉文忠涉嫌於農會理事長選舉期間，以不正利益賄選，透過人頭會員綁樁，違反《農會法》及偽造私文書罪。士林地檢署26日指揮台北市調處及士林警分局，搜索農會辦公室、葉的住處等10處所，並約談葉文忠等18名被告及2名證人。經檢調接力問訊後，葉、洪2人各以30、10萬交保及限制住居，其餘被告請回。

依《農會法》規定，一般會員須具備農民身份，才能參與選舉並享有農會提供的各項福利。然而，這些人頭會員多數透過短期產權變更、假買賣等手法入會，實際上與農業毫無關聯，僅是名義上的「掛名農民」。

據悉，這些人頭會員的動機並非關心選舉或支持特定候選人，而是為了享受農會會員購物折扣、農機補助、低利貸款等福利。由於農會與合作社提供的農資、農產品價格低於市價，吸引不少非農民人士透過特殊管道取得會員資格，以圖利自身。

一名熟悉內情的人士透露：「有些人根本不清楚農會的運作，只知道加入後可以買便宜的米、肥料，甚至參加農會活動還能拿贈品，當然樂意配合入會。至於選舉怎麼投，他們並不在意。」這些表面上只是貪圖優惠的小確幸族，實際上卻成了選舉操盤者手中的重要籌碼。

▼洪男赴地檢署複訊時，以背包遮住臉部，據悉他是人頭會員的中間人。（圖／記者黃宥寧攝）

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧攝）

據悉，民進黨王姓立委樁腳洪男在此案中扮演中間人角色，負責安排人頭會員加入農會，確保選票流向特定候選人。透過掌控這些「選舉部隊」，特定勢力便能在農會理監事選舉中穩操勝券，進而影響農會運作與資源分配。

士林農會理事長葉文忠，早在2017年即因以農會總幹事職位換取選票，被士院依《農會法》交付不正利益罪判刑5個月，如今再度因涉嫌操作人頭會員、影響選舉結果遭檢調約談，令人質疑是否早已習慣利用農會選舉牟取利益。

本案約談的18名被告中，多數人頭會員已坦承涉案，複訊後請回。然而，其中1名人頭地主在面對媒體詢問「有無賄選」時，竟態度輕蔑地回嗆「賄你妹」，展現毫無悔意的態度。

葉文忠交保後，面對記者提問「是否賄選、是清白嗎」時則回：「沒有賄選。」甚至說檢調選在今日發動搜索，意圖影響選舉。然而，事實上，士林農會選舉早在2月19日即已投票結束，檢調行動與選舉無關。

為遏止農會選舉中的賄選行為，最高檢察署於1月22日成立「查察妨害選舉督導小組」，要求全國各地檢署加強監控農會與漁會選舉，防範賄選及人頭會員運作，確保選舉公平公正。

根據《農會法》第47-1條規定，若選民收受賄賂以放棄投票或按照特定方式投票、候選人賄賂選民影響投票、任何人以財物或不正利益要求候選人退選或配合競選活動，均可處3年以下有期徒刑，並得併科9萬元以下罰金，且犯罪所得及相關物品一律沒收。

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