5百位農業人齊聚櫻花勝地　兩岸農文旅簽約總投資104.9億元

▲大陸最美櫻花勝地漳平永福。（圖／台商提供）

記者任以芳／福建報導

第二屆海峽兩岸農業交流大會暨漳平市第十四屆櫻花文化旅遊節日前在福建漳平舉行，來自台灣15個縣市的350多名縣鄉農會、青農協會、台農來參加，與大陸農業人一起交流，互換創業與轉型經驗。現場農文旅合作簽約81項，總投資104.9億人民幣。

本屆活動在被譽為「中國最美櫻花勝地」的漳平永福開幕。福建省副省長李建成，海峽兩岸關係協會副會長馬曉光，海峽兩岸農業交流協會會長魏百剛，全國台企聯常務副會長、新黨副主席林易陞，全國台企聯常務副會長、農業委員會主委莊久毅，海峽兩岸500多名嘉賓參加活動。其中，包括台灣方面有來自15個縣市的350多名縣鄉農會、台農代表參與。

開幕式舉行嘉賓主旨演講及兩岸青年農民分享創業故事活動；舉行農業科技領域產品推介和龍岩市文旅資源推介；舉行了農文旅領域兩岸合作項目簽約儀式，簽約項目共81個，總投資104.9億元人民幣，主要涉及台灣名優農產品種植、農產品加工、三產融合等領域。

▲第二屆海峽兩岸農業交流大會暨漳平市第十四屆櫻花文化旅遊節啟動儀式。（圖／台商提供）

李建成致詞時指出，閩台農業交流合作源遠流長。近年來，福建秉持「兩岸一家親、閩台親上親」理念，持續拓展台灣農業在閩發展，閩台農業合作呈現產業合作交流交往更加密切。

馬曉光說， 蛇年伊始，福建舉辦海峽兩岸農業交流大會，體現兩岸同胞要和平、要發展、要交流、要合作的內生動力誰也阻擋不了。大陸經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，高質量發展取得新進展，希望廣大台商台企堅定信心、把握機遇、腳踏實地、扎根大陸一起共同發展。

▲全國台企聯常務副會長、農業委員會主委莊久毅。（圖／台商提供）

莊久毅說，一直以來，台灣同胞在大陸創新創業，都得到了各級各有關方面的大力支持，現在看到大陸田園景象和農村風貌也發生翻天覆地的變化。對台灣農業人來說，回大陸創新創業，正當其時。

當天，與會嘉賓還出席了海峽兩岸融合發展漳平實踐館揭牌儀式，參加了兩岸青年農民共植「同根林」、兩岸小吃美食嘉年華、春來永福•兩岸青農大聯歡等活動。

4天活動期間將舉辦台灣農民創業園與台農交流、兩岸創意農產品交流集市、海峽兩岸青年花茶電商直播節、台灣青年「拎包創業」計劃說明會、五彩龍岩•繽紛之旅以及兩岸農業科技合作交流會等14項活動。