台南水道博物館櫻木花道寒流後大爆發　228連假賞花最佳時機

▲台南山上花園水道博物館四大花海盛開，尤其櫻木花道寒流後大爆發，歡迎民眾228連假來賞花。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

寒流過後，台南山上花園水道博物館淨水池櫻花盛開，開花率已達七成，吸引大批遊客前來，館方表示，除櫻花以外，博物館區紫花藿香薊、波斯菊花海，及淨水池旁冰點冷氣百日草花海目前都維持盛況，15分鐘路程就可暢遊四種不同花海，市長黃偉哲都在臉書推薦，228連假正逢花況巔峰，歡迎民眾來共賞春日美景。

水道博物館的櫻花園區自2016年起，在專家協助下於淨水池區種植超過500棵櫻花，包括河津櫻、富士櫻、吉野櫻與八重櫻，每年春節前後綻放，成為台南市民期待的賞花勝地。今年因連續寒流影響，花期較往年延後，但寒流過後，花苞齊放，館方預估228連假將迎來滿開盛況，讓遊客得以漫步於粉色櫻花步道，感受浪漫春意。

除櫻花外，園區內其他花海亦進入最佳觀賞期。密林區內的紫花藿香薊大面積綻放，遠望彷彿薰衣草田，形成壯觀紫色花毯，為遊客帶來夢幻視覺饗宴。C館旁的波斯菊則隨風搖曳，與紫色花海交織出詩意春景。此外，由博物館區前往淨水池的冰點冷氣前，百日草也全面盛開，紅、黃、粉等多彩花朵點綴，為園區增添繽紛色彩。

文化局代理局長林韋旭表示，台南山上花園水道博物館為全台最大的國定古蹟，園內保留日治時期遺留的百年羅漢松、琉球松及玉蘭花等珍貴植栽。今年櫻木花道在經歷去年的強風豪雨後，成功補植並適應環境，如今迎來滿開，更顯難能可貴。館方誠摯邀請民眾趁著連假期間造訪，欣賞櫻花與各色花海交織的春日景緻。