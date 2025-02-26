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新北獲5大國際獎！萬金杜鵑2／27開展　花藝亮點全攻略曝

▲新北萬金杜鵑2／27開展。（圖／新北市農業局提供）

▲萬金杜鵑花展2月27日開展，邀請民眾至萬里、金山賞花。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市府「萬金杜鵑」獲德國品牌獎、繆斯創意獎、泰坦創新獎、倫敦設計獎及泰坦地產獎共5大獎項，其中更榮獲德國品牌獎「年度品牌體驗」特別提名獎，是全台唯一獲獎品牌，另「北海潮與火」亦獲泰坦創新獎肯定，今（26日）於市政會議獻獎，新北市長侯友宜感謝萬金地區花農及藝術家的付出，並肯定農業局同仁推動萬金杜鵑及北海潮與火的努力，讓新北之美躍上國際，萬金杜鵑花展明（27日）開展，邀請民眾至萬里金山賞花。

侯友宜表示，市府打造萬金杜鵑品牌並透過北海潮與火，帶動北海岸夜經濟，促進地方產業永續發展，兩品牌雙雙獲得國際肯定，讓全世界看見北海岸之美。26日由培育300多種杜鵑的杜鵑博士萬里花卉產銷班長柳枝芳、青農金山花卉產銷班長嚴慶榮及品牌總顧問CNFlower創辦人凌宗湧，代表萬金地區花農及藝術家團隊，與市長分享獲獎榮耀，並肯定市府推廣萬金杜鵑，使得杜鵑年銷售量成長2成，也有多位青農返鄉接班，促使杜鵑產業能永續發展、代代相傳。

▲新北萬金杜鵑2／27開展。（圖／新北市農業局提供）

▲萬金杜鵑花展將於2月27日登場，以萬里、金山雙展場型式辦理，展出杜鵑花藝作品。

新北市農業局推動萬金杜鵑品牌，在杜鵑產地萬里、金山廣植超過10萬株杜鵑，也與花農、各界藝術家合作辦理萬金杜鵑春季花展，更藉由攝影展、小旅行等，推動萬金杜鵑全年經濟。2024年萬金杜鵑榮獲德國品牌獎、繆斯創意獎、泰坦創新獎、倫敦設計獎及泰坦地產獎，迄今已獲得10大國際賽事肯定，獲頒11座獎座，其中萬金杜鵑更榮獲德國品牌獎「年度品牌體驗」特別提名獎，是全台唯一獲獎品牌。

景觀處表示，以大型火舞環境劇場表演作為活動主軸的「北海夜金閃閃–北海潮與火」榮獲2024泰坦創新獎「活動創新」類金獎殊榮！「潮與火」源自金山當地特有的蹦火捕魚文化，結合鄰近的海潮洋流，帶入火舞表演迸發燃燒的光焰，象徵蹦火捕魚的磺火殘影，精彩火舞環境劇場搭配地景藝術裝置的呈現，充分展現地方特有的自然人文底蘊與多元共融性，更是活動主要的創意與創新之處，與創新獎的概念相呼應，除了在地方上贏得好口碑，更將新北之美推向國際！

農業局長諶錫輝表示，萬金杜鵑花展將於27日登場，本次以萬里、金山雙展場型式辦理，展出13組藝術家團隊與花農一同打造的杜鵑花藝作品，還有全台唯一的杜鵑美術館及以杜鵑為主的日式庭園造景「映山園」，邀請大家來萬里金山賞杜鵑，相關活動資訊可上「新北市農業局-稼日蒔光」FB及「萬金杜鵑」官網查詢假日活動及諸多加碼好康。

▲新北萬金杜鵑2／27開展。（圖／新北市農業局提供）

▲「2025萬金杜鵑花展」展期至3月30日，民眾到金山、萬里地區和滿山遍野的杜鵑來場春日約會。

▲新北萬金杜鵑2／27開展。（圖／新北市農業局提供）

▲萬金杜鵑連獲國際5大獎，2月26日於市政會議獻獎。

▲新北萬金杜鵑2／27開展。（圖／新北市農業局提供）

▲「北海潮與火」獲泰坦創新獎，2月26日於市政會議獻獎。

▲新北萬金杜鵑2／27開展。（圖／新北市農業局提供）

▲「北海潮與火」火舞表演。

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