　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

陳宗彥涉接受性招待介入警界人事　前警局秘書作證：跟他不熟

▲行政院前發言人陳宗彥被控擔任台南市局處首長期間，涉嫌接受酒店業者性招待及介入台南市某警官平調案，台南地院開庭審理。（圖／記者林東良翻攝）

▲行政院前發言人陳宗彥被控擔任台南市局處首長期間，涉嫌接受酒店業者性招待及介入台南市某警官平調案，台南地院開庭審理。（圖／記者林東良攝）

記者林東良／台南報導

行政院前發言人陳宗彥被控在2012、2013年間擔任台南市新聞處長及民政局長期間，涉嫌受連姓、王姓酒店業者請託，介入台南市某警官平調案及某視聽歌唱場所變更使用工程案，並在2012年12月間、2013年11月間接受連、王2人安排2次性招待被檢方起訴，台南地院8日開庭，陳宗彥與涉案2名酒店業者均否認犯行。

台南地院針對陳宗彥被控介入台南市某警職人員平調案，法官傳喚台南市警局前局長謝姓秘書到庭作證，謝員稱陳宗彥當時打電話是關心王姓偵查隊長的平調案，惟此案未特例處理，而是通盤檢討人事案時調職。

謝姓前台南市警局長機要秘書（目前擔任高雄市警局分局長）出庭作證時表示，他當初是台南市警局機要股長，負責局長秘書工作，也是市警局的府會連絡人，但並非人事業務相關人員。

謝員說，台南縣市合併後他才認識擔任台南市民政局長的陳宗彥，他對王姓偵查隊長沒印象，陳宗彥被起訴的案子中，監聽譯文有陳宗彥打電話跟他詢問王員的平調案，當時陳宗彥是跟他聯絡，時任佳里分局偵查隊副隊長的王員，想平調到市區三分局偵查隊，因陳宗彥關心此事，他就簽給局長批閱，惟局長未在簽呈上有具體指示如何處理，在局長批閱後就轉給業務單位，且2013年3月間警局並未對王員案有做出特例人事調動，而是到2013年6月通盤檢討時才調動。

謝員強調他只是轉達此案，無權去做任何人事調動決定，局長才有警察人事權。有關局內警察人事異動，很多市府長官或議員都會關切，他都依規定簽陳局長批閱後，再轉交業務單位列管。說實在他與陳宗彥並不熟，否則就會用line聯繫，怎會用手機聯繫。台南地院合議庭開庭後，諭知1月中旬再繼續開庭。

▲行政院前發言人陳宗彥被控擔任台南市局處首長期間，涉嫌接受酒店業者性招待及介入台南市某警官平調案，台南地院開庭審理。（圖／記者林東良翻攝）

據了解，行政院前發言人陳宗彥於2012、2013年間涉嫌接受酒店業者性招待，案經南檢重啟調查後，認定陳宗彥接受2次免費性招待，單次價格為1萬2000元，因此依貪污治罪條例提起公訴，建請法院從重量刑，並宣告褫奪公權。對此，陳宗彥也曾做出聲明回應，強調「深感不解」，並稱會到法院努力證明清白。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
美食YTR爆「3女戰7男大風吹」！　宣導片遭下架
遭罰300萬！　饗賓喊冤：資訊與時間有落差
酒國昆凌慘了！法院認證她坑富商　掰「媽快死了」母：只是胃不好
不到一周　星巴克再推「買一送一」
獨／邱軍肇事後奔修車廠！年底大排隊「1顆螺絲沒拆」就被扣了
誤傳AV《魷魚》　朴成焄哽咽致歉
獨／行車紀錄器「記憶卡消失」　邱軍一句話遭收押
高鐵年終開獎！　總獎金創新高

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

3女戰7男大風吹！美食網紅被逮竟獲邀拍反詐片　南警超窘急下架

快訊／恐怖！高雄港船員遭貨輪纜繩擊中　臉、手出血命危送醫

酒國昆凌慘了！法院認證她坑富商　掰「媽快死了」母：只是胃不好

獨／邱軍撞運將急衝修車廠疑滅證　等了3天「沒拆1顆螺絲」原因曝

獨／邱軍撞死人！行車紀錄器「記憶卡詭異消失」　他一句話遭收押

麻吉躲債借住客廳　老婆1個月跟他激戰10次！綠帽男崩潰求償

竹市遭爆「拖欠10保母薪資」　市府緊急改進撥付作業

酒後性侵前女友！還壓手讓2友人接力　她接男友電話爆哭脫身

台中女騎士雨天摔坑洞求國賠891.5萬　法院認她應負7成責任

大膽賊偷床墊「機車載走」還經過警局　6天後被逮

#黃仁勳 拿晶片化身 #美國隊長 召喚雷神槌 #新顯卡 甜甜價曝光 #CES展

#邱軍 撞亡計程車運將！撞擊畫面曝光

【給小貓送飯】飼料碗竟卡住她耐心從門縫抓出　成功吃上飯！

邱軍撞死運將涉肇逃　Lulu嘆「極大的悲傷」

郭俊麟帶妝被KID誇帥　手足無措急Cue陳冠宇

大馬女忘記帶鑰匙　秀特技「像蛇般鑽門縫」成功入屋

【拍攝者不救】汪：衣服怎麼卡到牙齒啦～XD

周深上台領獎狂墊腳「到底誰說麥很矮？」

空拍畫面直擊！三重民宅「建商出包」　一夜倒塌成碎石堆

老翁開車等紅綠燈突下車　網見他緩慢進後座：阿伯腳麻

3女戰7男大風吹！美食網紅被逮竟獲邀拍反詐片　南警超窘急下架

快訊／恐怖！高雄港船員遭貨輪纜繩擊中　臉、手出血命危送醫

酒國昆凌慘了！法院認證她坑富商　掰「媽快死了」母：只是胃不好

獨／邱軍撞運將急衝修車廠疑滅證　等了3天「沒拆1顆螺絲」原因曝

獨／邱軍撞死人！行車紀錄器「記憶卡詭異消失」　他一句話遭收押

麻吉躲債借住客廳　老婆1個月跟他激戰10次！綠帽男崩潰求償

竹市遭爆「拖欠10保母薪資」　市府緊急改進撥付作業

酒後性侵前女友！還壓手讓2友人接力　她接男友電話爆哭脫身

台中女騎士雨天摔坑洞求國賠891.5萬　法院認她應負7成責任

大膽賊偷床墊「機車載走」還經過警局　6天後被逮

「南台灣最大」誠品第一季試營運！挑高10米的雙層書店延續埕靈魂

誠品生活吳旻潔曝「2024年有望轉盈」　未來年年都會賺錢

王世堅反對柯建銘雙罷　不在乎藍罷免總部「認真的立委不會煩惱」

武士道社長讚《BanG Dream! Ave Mujica》霸權：我已經五刷

桃園春節連假9天長照服務不打烊　撥1966可預約

台南勞局結合工會匯集群愛　傳遞幸福助弱勢好過年

陸鋰儲量成世界第二　從全球佔6%升至16.5%

3女戰7男大風吹！美食網紅被逮竟獲邀拍反詐片　南警超窘急下架

2025開年3韓劇開追！霸道女總裁遇上《我的完美秘書》…2BL劇嗑新CP

九份裡的隱世秘境！爬滿綠藤的廢墟玻璃屋　來份與世隔絕下午茶

來不及卸妝扮安娜貝爾看診　男童眼神哀怨...醫生也笑翻

社會熱門新聞

竹科女吃掉閨蜜尪「遭偷拍」　性癖被曝光

快訊／林秉文發聲了！公開「逃亡台灣原因」　願意立馬回來

獨／邱軍撞死運將重大進展　女友指證他有喝酒

北市狼警性侵女兒348次！噁喊「寶貝」想用房產換原諒

慈濟認了原創是李健儀　只願在壁畫「加註原由」

邱軍確定在基隆看守所過年！搭囚車畫面曝

即／高雄林園傳爆炸聲　台苯安全閥跳脫

邱軍收押第一天！早餐黑糖饅頭配豆漿

車手扮男公關吃飯約會+上床　榨乾熟女4千萬

即／邱軍撞死運將還肇逃　法官裁定羈押禁見

邱軍撞死運將喊：撞到石頭！　肇事車現況曝光

獨／邱軍行車紀錄器「記憶卡消失」　他一句話遭收押

邱軍車擋風玻璃碎、後照鏡斷　仍稱「撞到石頭」

快訊／台中白衣男遭強擄圍毆　險被塞進後車廂

更多熱門

相關新聞

中共省級一把手密集調動　青海湖北換書記

中共省級一把手密集調動　青海湖北換書記

中共省級一把手昨天密集調動，繼劉寧任河南省委書記、陳剛任廣西壯族自治區委書記，昨天晚間又宣布，吳曉軍任青海省委書記；王忠林任湖北省委書記。四人均為中共20屆中央委員。

再回應煉蠱場！邱泰源揭霸凌者調派方向

再回應煉蠱場！邱泰源揭霸凌者調派方向

「霸凌風波」民調反上揚　賴清德施政瑕不掩瑜？

「霸凌風波」民調反上揚　賴清德施政瑕不掩瑜？

台鐵霸凌案受害員工「求救身心科」　向3單位申訴75次遭漠視　

台鐵霸凌案受害員工「求救身心科」　向3單位申訴75次遭漠視　

王俊傑接任宏利投信總經理　待主管機關核准後生效

王俊傑接任宏利投信總經理　待主管機關核准後生效

關鍵字：

陳宗彥性招待人事

讀者迴響

熱門新聞

洛杉磯緊急狀態！「野火狂燒豪宅區」撤3萬人

竹科女吃掉閨蜜尪「遭偷拍」　性癖被曝光

王子、毛弟「0元爽住昆凌豪宅」現省864萬

快訊／林秉文發聲了！公開「逃亡台灣原因」　願意立馬回來

麻疹開始流行了！醫曝「1恐怖副作用」都被忽略

獨／邱軍撞死運將重大進展　女友指證他有喝酒

愛家月子中心爆倒閉　老闆捲款跑路「整棟樓剩新生兒與產婦」

「非常濕冷」恐剩5℃　雨最大時間曝

台男追到韓美女CEO　交往5月現況曝

苦苓曝友人妻行房後恭敬行禮「感恩哪師兄」尪性趣全失

刺青女優「全裸攝影會」　奧客過分要求決定引退

《魷魚遊戲2》朴圭瑛失誤爆雷「關鍵角色身分」

「饗饗」爆食物中毒！北市衛生局令停業

陸男星泰緬淪豬仔大逆轉？　「司機曝對話內容」

啦啦隊干擾罰球！對育幼院長大球員唱「5678單親媽媽」

更多

最夯影音

更多

#黃仁勳 拿晶片化身 #美國隊長 召喚雷神槌 #新顯卡 甜甜價曝光 #CES展

#邱軍 撞亡計程車運將！撞擊畫面曝光

【給小貓送飯】飼料碗竟卡住她耐心從門縫抓出　成功吃上飯！

邱軍撞死運將涉肇逃　Lulu嘆「極大的悲傷」

郭俊麟帶妝被KID誇帥　手足無措急Cue陳冠宇

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面