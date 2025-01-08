陳宗彥涉接受性招待介入警界人事　前警局秘書作證：跟他不熟

▲行政院前發言人陳宗彥被控擔任台南市局處首長期間，涉嫌接受酒店業者性招待及介入台南市某警官平調案，台南地院開庭審理。（圖／記者林東良攝）

記者林東良／台南報導

行政院前發言人陳宗彥被控在2012、2013年間擔任台南市新聞處長及民政局長期間，涉嫌受連姓、王姓酒店業者請託，介入台南市某警官平調案及某視聽歌唱場所變更使用工程案，並在2012年12月間、2013年11月間接受連、王2人安排2次性招待被檢方起訴，台南地院8日開庭，陳宗彥與涉案2名酒店業者均否認犯行。

台南地院針對陳宗彥被控介入台南市某警職人員平調案，法官傳喚台南市警局前局長謝姓秘書到庭作證，謝員稱陳宗彥當時打電話是關心王姓偵查隊長的平調案，惟此案未特例處理，而是通盤檢討人事案時調職。

謝姓前台南市警局長機要秘書（目前擔任高雄市警局分局長）出庭作證時表示，他當初是台南市警局機要股長，負責局長秘書工作，也是市警局的府會連絡人，但並非人事業務相關人員。

謝員說，台南縣市合併後他才認識擔任台南市民政局長的陳宗彥，他對王姓偵查隊長沒印象，陳宗彥被起訴的案子中，監聽譯文有陳宗彥打電話跟他詢問王員的平調案，當時陳宗彥是跟他聯絡，時任佳里分局偵查隊副隊長的王員，想平調到市區三分局偵查隊，因陳宗彥關心此事，他就簽給局長批閱，惟局長未在簽呈上有具體指示如何處理，在局長批閱後就轉給業務單位，且2013年3月間警局並未對王員案有做出特例人事調動，而是到2013年6月通盤檢討時才調動。

謝員強調他只是轉達此案，無權去做任何人事調動決定，局長才有警察人事權。有關局內警察人事異動，很多市府長官或議員都會關切，他都依規定簽陳局長批閱後，再轉交業務單位列管。說實在他與陳宗彥並不熟，否則就會用line聯繫，怎會用手機聯繫。台南地院合議庭開庭後，諭知1月中旬再繼續開庭。

據了解，行政院前發言人陳宗彥於2012、2013年間涉嫌接受酒店業者性招待，案經南檢重啟調查後，認定陳宗彥接受2次免費性招待，單次價格為1萬2000元，因此依貪污治罪條例提起公訴，建請法院從重量刑，並宣告褫奪公權。對此，陳宗彥也曾做出聲明回應，強調「深感不解」，並稱會到法院努力證明清白。