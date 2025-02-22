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陸方恢復「兩岸共打」通報　關鍵竟是「鹹粥阿嬤金孫」

▲鹹粥嬤金孫涉詐遭山西公安逮捕。（圖／ETtoday資料照 賴清美提供）

▲鹹粥阿嬤的孫子涉詐被陸方拘留。（圖／議員賴清美提供）

記者蔡紹堅／台北報導

彰化鹹粥阿嬤的孫子因涉詐騙被對岸公安拘留，海基會秘書長羅文嘉21日表示，陸方過年前透過「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」（兩岸共打協議）向我方通報此案，同時也通報了其他幾例類似的案件，但依照陸方法律，鹹粥阿嬤的孫子處於類似禁見的狀態，還無法辦理會客。

羅文嘉提到，陸方曾有一段時間未通過兩岸共打協議向我方通辦案件，但最近有恢復通報，包含鹹粥阿嬤孫子的案件，以及其他幾起類似的案件，目前還不確定陸方未來會否持續通報。

對於鹹粥阿嬤希望能赴陸探視孫子，羅文嘉指出，依照對岸的法律，鹹粥阿嬤的孫子目前處於類似禁見的狀態，無法辦理會客，除了律師以外，任何人都見不到。

▼海基會秘書長羅文嘉。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼海基會秘書長羅文嘉。（圖／記者蔡紹堅攝）

羅文嘉說，有報導稱某位台商代表見到了鹹粥阿嬤的孫子，這應該是錯誤的訊息，「我們有請台商團體去表達關心，了解到當事人的狀態一切良好。」

另外，羅文嘉也提到，他注意到有民意代表要發起捐款，協助阿嬤赴大陸看孫子，但依照陸方的法律，現在不可能允許家屬與當事人會晤，「現在發起捐款，我覺得並沒有幫助到阿嬤，甚至可能造成錯誤的認知與期待，反而不好。」

鹹粥阿嬤的孫子1月傳出被中國大陸的公安拘留，家屬收到來自大陸公安的通知信，一時無法確定真假，曾懷疑過是詐騙，但後來海基會透過台商了解，確認鹹粥阿嬤的孫子真的被公安拘留。當時，羅文嘉曾表示，家屬會一直不清楚狀況，是由於對岸未依照「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」向我方的警政署進行通報。

海基會還曾就此案致函對岸海協會轉達家屬訴求，促請協助處理；同時，陸委會與海基會還向對岸喊話，盼循「兩岸共打」的機制來處理此案。

▼鹹粥阿嬤為了籌措赴陸探視金孫的旅費，每天努力賣粥賺錢。（圖／議員賴清美提供）

▲鹹粥嬤不放棄將前往山西看愛孫，透早賣鹹粥賺錢。（圖／賴清美提供）

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