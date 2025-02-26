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太平洋燈會落幕！主燈「花好月圓」移師太平洋續展演

▲▼花蓮太平洋燈會科技主燈將移師太平洋公園南濱段持續展演。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮太平洋燈會科技主燈將移師太平洋公園南濱段持續展演。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2025花蓮太平洋燈會於2月16日圓滿落幕，活動結束後，在日出大道上精彩演出的「花好月圓」科技主燈將持續在花蓮太平洋公園南濱段展演，展演時間為每晚7時至9時30分，每半小時展演一次，讓藝術與科技的對話不停歇，繼續點亮花蓮夜空，照耀著在地居民與遊客的心。

花蓮縣長徐榛蔚表示，太平洋燈會今年首次移師至日出大道舉辦，與東大門夜市及金三角商圈人潮相互拉抬，再加上過年期間天天有航班的香港直飛花蓮班機，帶來港、澳及各國人士，現場觀展民眾絡繹不絕，彷彿一場盛大的春節嘉年華。活動期間，從1,500顆燈籠組成的希望之牆到大型裝置花朵藝術「百花齊放」，不僅象徵朵朵花卉在花蓮迎春綻放，更透過科技主燈「花好月圓」的加持，代表花蓮新的一年必將花開富貴、繁榮昌盛。為落實「永續是花蓮的日常」，更延續作品價值及展演效果，「花好月圓」科技主燈將從2月27日起，每晚7時至9時30分在花蓮市太平洋公園南濱段展演，每半小時展演一次，歡迎全家大小一起來欣賞。

▲▼花蓮太平洋燈會科技主燈將移師太平洋公園南濱段持續展演。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣政府觀光處長余明勲表示，「花好月圓」主燈影片由享譽在地與國際的知名策展人林昆穎操刀規劃，以不同的花開姿態展現花蓮的多樣風貌，結合美學與聲光科技，創造出既富有詩意又充滿未來感的視覺效果。影片中，隨著多變燈光展示與動感的投影交織，訴說著花蓮充滿無限希望與夢想綻放，讓觀眾不僅能感受到視覺上的震撼，更能體驗光影串聯出燦爛花海，象徵花蓮將持續繁花盛開。

花蓮觀光活動不間斷，2月28日(五)「七星連珠 Hualien Starry Night-七星音樂會」將於七星潭賞星廣場登場，邀請民眾一同欣賞難得一見的「七星連珠」天文奇景，沉浸在音樂與星象交織的夢幻時刻，現場不僅有動人心弦的樂團演出，還規劃了充滿童趣的親子活動、充滿藝術氛圍的星光市集，以及專業的星空導覽，帶領大家探索這場天文奇觀的奧秘，更多的觀光活動資訊也歡迎至花蓮觀光資訊網及花蓮觀光紛絲團FB搜尋了解。

花蓮觀光資訊網：https://tour-hualien.hl.gov.tw/Default.aspx
花蓮觀光紛絲團FB：https://www.facebook.com/hltour?locale=zh_TW

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