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花蓮太平洋燈會圓滿落幕！　30天狂吸67萬人次

▲▼花蓮太平洋燈會在逾2.7萬人次的觀展下圓滿落幕。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮太平洋燈會在逾2.7萬人次的觀展下圓滿落幕。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「2025花蓮太平洋燈會」活動於16日晚間，在逾2.7萬人次的觀展下圓滿落幕，為期30天的活動畫下完美句點。今年太平洋燈會首次在花蓮市日出大道展演，活動以「百花齊放」主題，象徵揮別2024年的陰霾，迎接充滿希望的未來。燈會經國立東華大學專業團隊統計，總計吸引67萬人次觀展，創下歷年新高，更在《網路溫度計DailyView》透過網路大數據分析榮獲2025年全台人氣燈會第8名，非六都第3。

▲▼花蓮太平洋燈會在逾2.7萬人次的觀展下圓滿落幕。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣政府表示在年初五月天演唱會、東大門夜市勇奪夜市王總冠軍帶進各縣市遊客，以及香港直航花蓮帶來大批外籍遊客的加持下，國內外遊客再度將花蓮列為觀光目的地首選，而花蓮觀光相關產業也將迎來更多人潮，新的一年必將「繁花盛開」！

花蓮縣長徐榛蔚表示，「2025花蓮太平洋燈會」除了要感謝設計執行團隊的精心策劃與合作外，更要感謝花蓮縣24所國小的學童、在地企業及花蓮東大門夜市共同支持，今年燈會地點選在花蓮市區日出大道，與鄰近「夜市王」節目總冠軍「東大門夜市」聯袂帶來極高人氣，成功帶動地方觀光與經濟發展。

▲▼花蓮太平洋燈會在逾2.7萬人次的觀展下圓滿落幕。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

為期30天的活動總計吸引67萬人次觀展，創下歷年新高。

觀光處長余明勳表示，「花好月圓」科技主燈秀與新創的大型裝置花朵藝術「百花齊放」成為燈會矚目焦點，「花蓮」的「花」，象徵每一位攤商、店家，甚至每一個部落與社區，宛如朵朵花卉綻放於花蓮各地，串聯出一片燦爛花海。更重要的是，透過不同季節的轉換，這些花兒將持續盛開，搭配多變的音樂節奏，營造流光溢彩的視覺饗宴，令人沉醉其中。16曰晚與現場民眾相約：「2026花蓮太平洋燈會見，讓花蓮揮別舊情，繁花盛開，閃耀更美好的未來！」。

▲▼花蓮太平洋燈會在逾2.7萬人次的觀展下圓滿落幕。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

觀光處表示，活動經國立東華大學專業團隊統計，共吸引逾67萬人次國內外遊客及縣內鄉親前來賞燈，更帶來約17億的觀光經濟產值，充分展現燈會的吸引力並帶動在地觀光相關產業發展。尤其燈會現場更不時看到來自香港、澳門，還有美國、法國、義大利等各國遊客造訪，外籍遊客們均認為燈會會場布置別出心裁，現場街頭藝人的火舞秀、歌唱秀、氣球表演等也引人駐足觀賞。

▲▼花蓮太平洋燈會在逾2.7萬人次的觀展下圓滿落幕。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

燈會現場不時看到來自各國遊客造訪。

曾來台多次的香港遊客就表示，花蓮燈會與其他縣市的燈會相比，擁有獨特的魅力和氛圍，特別是今年燈會所展出的各種創意燈飾與藝術裝置，將科技與傳統文化完美結合，帶來了一場視覺與心靈的雙重盛宴。無論是「花好月圓」的科技主燈秀，還是「百花齊放」的大型花卉裝置，都讓人讚嘆不已，紛紛給予本次燈會高度評價。

花蓮觀光活動不間斷，2月28日（五）「七星連珠 Hualien Starry Night-七星音樂會」將於七星潭賞星廣場登場，邀請民眾一同欣賞難得一見的「七星連珠」天文奇景，沉浸在音樂與星象交織的夢幻時刻，現場不僅有動人心弦的樂團演出，還規劃了充滿童趣的親子活動、充滿藝術氛圍的星光市集，以及專業的星空導覽，帶領大家探索這場天文奇觀的奧秘，更多的觀光活動資訊也歡迎至花蓮觀光資訊網及花蓮觀光紛絲團FB搜尋了解。
 

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