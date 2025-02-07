魅力爆棚 ！花蓮太平洋燈會網路聲量排名全國第8　非六都第3

▲燈會地點選在市區日出大道，與鄰近「夜市王」節目總冠軍「東大門夜市」聯袂帶來極高人氣。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

全台各地燈會於農曆春節前後紛紛登場！花蓮太平洋燈會今年以「百花齊放」為主題，憑藉創新展演與高效經濟效益，榮登《網路溫度計DailyView》公布的「2025全台十大燈會」第8名，在非六都城市中名列全國第3，更超越新北與高雄鳳山等六都燈會，展現驚人魅力，成為全國矚目焦點。

太平洋燈會將展演至2月16日，自晚間6時至晚間10時於花蓮市日出大道（重慶市場旁表演廣場）盛大展演。今年最受矚目的科技主燈「花好月圓」，結合3D浮空水幕投影與燈光水舞技術，營造夢幻視覺饗宴；大型藝術裝置「百花齊放」則由100朵巨型花朵組成，象徵花蓮的繁華與無限希望；創新燈光展演吸引大量遊客拍照打卡，配合香港直航花蓮航班更帶來許多外籍遊客駐足觀展，在社群媒體上掀起熱潮，讓「2025花蓮太平洋燈會」成為今年春節期間最火紅的打卡聖地！

花蓮縣長徐榛蔚表示，太平洋燈會以創新展演模式獲得高度肯定。今年燈會地點選在花蓮市區日出大道，與鄰近「夜市王」節目總冠軍「東大門夜市」聯袂帶來極高人氣，以精簡預算，最大化人流效益，成功帶動地方觀光與經濟發展，為2025新年注入嶄新活力。燈會主題「百花齊放」，象徵花蓮在歷經地震洗禮後，依然充滿生機與韌性，透過花卉意象，展現生命的綻放與光的流動，傳遞希望與重生的力量。

縣府觀光處長余明勲進一步表示，「花蓮太平洋燈會」能夠在全國競爭激烈燈會評比中勇奪全台第八，非六都城市中位居第三，堪稱「小兵立大功」，再次證明花蓮不僅是山海美景之都，更是一座充滿文化創意與無限可能的城市，誠摯邀請全國民眾參與，和花蓮鄉親共襄盛舉，在新春期間走訪花蓮別出心裁的太平洋燈會，2月12日(三)晚間更可到現場排隊領取限量小提燈、猜燈謎及抽獎，熱鬧感受「百花齊放」的燈光藝術與震後重生的生命力，在燈海中迎接希望與美好未來！

今年燈會不僅展現光影藝術的極致魅力，更吸引國際級的香港首席設計師－劉小康老師及澳門當代藝術家－朱焯信老師特別前來參訪，對燈會的創新與文化深度皆給予高度讚許，更認為太平洋燈會以光、影與創意交織成獨一無二的視覺體驗，透過光影藝術探索心靈律動與深層共鳴，完美展現花蓮豐富的文化底蘊與城市活力。

此外，今年燈會也吸引大量國際旅客，尤其是來自香港、澳門及歐美國家的遊客明顯增加。隨著「香港－花蓮」直航航班帶來更便利的交通方式，不僅讓更多海外旅客能親身感受花蓮燈會的璀璨魅力，也進一步帶動東大門夜市及市區商圈的人潮與消費熱潮。不論是來欣賞燈會光影之美，或是在東大門夜市品嚐道地美食，花蓮都以最熱情的姿態迎接八方來客，共同感受「一瞬花蓮・百花齊放」的壯麗盛景！

活動動請詳見花蓮觀光資訊網（https://tour-hualien.hl.gov.tw）或花蓮觀光粉絲團（https://www.facebook.com/hltour ）。