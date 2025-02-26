新光三越氣爆罹難樓管今出殯　溫暖微笑遺照惹百位同事淚崩

▲新光三越氣爆罹難的陳姓樓管今舉行告別式。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中市新光三越氣爆案第14天，罹難的陳姓樓管告別式今在東海殯儀館舉行，場面哀戚，現場約百名同事、好友到場，由總經理吳昕陽帶領同仁向陳姓樓管致意。吳昕陽表示，陳是敬業好同事，感謝他做的一切。罹難的另位林姓樓管告別式今早低調在新竹舉行，由董事長吳東昇前往弔唁。

陳姓樓管為新光三越負責12樓，經驗豐富，前不久才剛升上課長，不料一場重大氣爆事件，奪走他年僅33歲生命。陳告別式今9點家祭、10點公祭，告別式會場以白色花朵為主，照片選用陳穿著西裝，面露微笑的畫面，許多同事、廠商主動到場致意，眾人看著陳的生前回顧影片，均悲痛難以言語，禮廳內外站滿親友，看得出陳生前好人緣。

▲▼新光三越約百名同事到場弔唁，總經理吳昕陽現身。（圖／記者許權毅攝）



新光三越總經理吳昕陽約10點左右公祭時現身，帶著約百名同仁一同向陳姓樓管弔唁致哀。吳昕陽說：「陳是一個資深、敬業負責的好同事，他一直都很努力，面對一些挑戰，同仁跟公司都對他高度肯定，他做的一切，感謝他。」

吳昕陽也表示，對於這次事件，2位罹難的同仁，我們在這裡要再一次表達深沈痛心跟哀悼，新光三越會盡我們應有的責任。這次的事件造成社會許多的關心、不安，在此僅代表新光三越，跟社會大眾致最深的歉意。

▲▼吳昕陽鞠躬向社會大眾致歉。（圖／記者許權毅攝）



據了解，另外一名罹難的24歲林姓女樓管，遺體已由家屬帶回新竹老家，告別式同樣在今日上午8時左右舉行。新光三越由董事長吳東昇等人前往弔唁，也有不少同事、好友前往新竹送別，場面哀戚。