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社會 社會焦點 保障人權

台中BMW猴慘了！撞死行人前「14hrs吸3種毒品」殺人罪起訴

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲白姓男子去年10月毒駕撞死行人，檢方近日依殺人罪將白起訴。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

台中18歲白姓男子去年10月吸毒後駕駛BMW撞死一名葉姓行人，引起社會共憤。中檢近日偵結，查出白男在案發前「14小時內吸3種毒品」，甚至撞上葉姓行人後，加速踩油門逃逸，導致葉遭車輛輾過重傷死亡，依殺人、毒駕致死起訴，全案預計由國民法庭審理。

檢方追查，白男未持有駕照，卻駕駛一輛黑色BMW租賃車。去年10月26日16時左右，先在桃園市殯儀館附近吸食K菸，隨即又駕車返回台中太平住家。隔（27）日凌晨5時許，在住家施用含有第三級毒品4-甲基甲基卡西酮（俗稱喵喵）之毒咖啡包、吸食喪屍煙彈，隨後再度駕車前往北屯區一處朋友家。

▲白男住家位在台中太平區，白在當地與他人有過糾紛，甚至員警也曾到場處理過。（圖／記者許權毅攝）

檢方調查，當天早上6、7點左右，白男在北屯區民俗公園附近與朋友「小黑」、「小順」在一塊，又再度吸毒，將喵喵毒咖啡包套水飲用。換算下來，白男在約莫14至15小時內，連續吸食K菸、毒咖啡包以及喪屍煙彈等3種毒品，且多次毒駕。

▲▼事故撞擊畫面極度驚悚，且葉姓行人緊靠路邊行走，無辜遭撞。（圖／記者許權毅攝）

27日上午9時5分，白男駕車要返回太平區住家，沿著北屯路240巷直行，進入該巷弄與三光北一街108巷口時，疏於注意，撞擊靠邊行走的葉姓行人，導致葉彈撞上轎車擋風玻璃，葉倒臥地面後，原先可能未死亡，白卻未停車，反而基於「不確定之殺人故意」往前行駛，導致葉滾入車盤底下，身體遭輾壓、翻滾多次。

葉男被緊急送醫後，因而受有下肢多處挫傷、顏面部撕裂傷、口鼻出血、左上肢變形、雙側胸壁變形、全身多重創傷等重傷死亡。白男則在事發當下落跑，在北屯區太原路三段自撞號誌箱，由員警到場將人逮捕，查出他就是撞死人的BMW駕駛。

檢方近日偵結，認白男所犯罪嫌有毒駕致死、無照過失致傷以及殺人等罪嫌，提起公訴，全案預計列為國民法庭審理案件。

▲▼白男所租BMW受損嚴重，被媒體拍攝時，低頭不語。（圖／記者許權毅攝）

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