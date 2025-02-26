慶中華隊晉級！速食店「加碼優惠」來了　披薩買1送2、炸雞半價　

▲狂賀中華隊晉級，速食店加碼優惠懶人包。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

中華隊25日在WBC資格賽殊死戰以6比3力克西班牙，強勢取得2026年世界棒球經典賽會內賽門票。為狂賀中華隊順利晉級，速食店也紛紛祭出「應援加碼」優惠，有披薩買1送2、炸雞第2件半價等好康。

●達美樂

達美樂全門市即日起至3月2日祭出「買1送2」優惠，期間外帶大火山披薩送大火山披薩，加碼再送1.25L大可樂。

▲必勝客應援加碼優惠。

●必勝客

必勝客祭出「應援加碼優惠」，即日起2月27日前有平日限定「外帶大比薩199元／299元」、「外帶比薩買大送大送可樂」；至3月3日前再推「3個大比薩888元送可樂」；周末限定3天還有16款大比薩下殺半價好康，詳細優惠如下。

另為慶祝中華隊擊出3支全壘打，原預計抽出6位在PK APP訂購「祝必勝套餐（Hot拼盤經典餐）」或「一公尺派對盒」的幸運球迷可獲得1年份大比薩，驚喜宣布加碼再抽出6位，總共有12名幸運兒有機會抽中大獎，詳細優惠內容可至臉書粉專查詢。

1. 平日外帶大比薩199元（使用期限：即日起至2月27日）：夏威夷、雙層美式臘腸、四小福、日式照燒雞、黃金咖哩海鮮、熱帶鳳梨海鮮總匯、BBQ黃金嫩雞、義式迷迭香雞腿

2. 平日外帶大比薩299元（使用期限：即日起至2月27日）：和風章魚燒、海鮮、鐵板雙牛、炙燒明太子嫩雞、超級總匯、韓式泡菜燒肉、哈辣墨西哥、彩蔬鮮菇、海陸總動員、雙拼比薩-熱帶鳳梨海鮮總匯+四小福、雙拼比薩-BBQ黃金嫩雞+四小福

3. 3個大比薩888元送1.25L可樂1瓶（使用期限：即日起至3月3日）：

第1顆比薩口味選擇：夏威夷、雙層美式臘腸、四小福、日式照燒雞、黃金咖哩海鮮、義式迷迭香雞腿、熱帶鳳梨海鮮總匯、BBQ黃金嫩雞、雙拼比薩-海陸總動員、雙拼比薩-熱帶鳳梨海鮮總匯+四小福、雙拼比薩- BBQ黃金嫩雞+四小福、彩蔬鮮菇、哈辣墨西哥、超級總匯、明太子楓糖培根、炙燒明太子嫩雞、韓式泡菜燒肉、鐵板雙牛、海鮮、和風章魚燒、經典費城起司牛肉、金沙黃金脆雞泰式檸檬椒麻豬

第2、第3顆比薩口味選擇：夏威夷、雙層美式臘腸、四小福、日式照燒雞、黃金咖哩海鮮、義式迷迭香雞腿

4. 周末外帶單點大比薩半價（使用期限：2月28日起至3月2日）：夏威夷、雙層美式臘腸、四小福、日式照燒雞、黃金咖哩海鮮、義式迷迭香雞腿、海陸總動員、熱帶鳳梨海鮮總匯、BBQ黃金嫩雞、雙拼比薩-熱帶鳳梨海鮮總匯+四小福、雙拼比薩-BBQ黃金嫩雞+四小福、松露干貝鮮蝦起司、法式海陸盛宴、經典費城起司牛肉、金沙黃金脆雞、泰式檸檬椒麻豬

▲肯德基應援加碼優惠一次看。

●肯德基

肯德基即日起至3月3日祭出4大應援加碼優惠，包括「咔啦雞腿堡第2件3折」，2顆咔啦雞腿堡下殺124元；「6塊雞+中杯飲料2杯特價299元」，較原價打出6折優惠。

「咔啦雞腿堡激省餐特價165元」，內含咔啦雞腿堡1顆+小份香酥薯條1份+中杯可樂1杯+原味蛋撻2個；「百元有找餐特價99元」，內含美式煙燻咔啦脆雞堡1顆+原味蛋撻1個+小杯百事可樂1杯。

▲bb.q CHICKEN今天有「調味去骨炸雞第2件半價」優惠。

●bb.q CHICKEN

bb.q CHICKEN今（26）日祭出「調味去骨炸雞第2件半價」應援優惠，2組特價554元，並開放4口味任選包括蜂蜜蒜味、韓式甘醬、起司及辣味燒肉，提醒優惠限門市內用或外帶，不適用於外送平台、外送自取、享聚卡APP外帶外送。