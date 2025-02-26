明年WBC「最想看中華隊去哪一組」　網見名單炸鍋：別再打日韓了

▲中華隊附加賽以6比3擊敗西班牙。（圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

儘管中華隊、西班牙都是2勝2負，但本屆規則非雙敗淘汰制，因此台灣在附加賽奪下晉級資格，明年賽事將分成ABCD組，若以地緣關係來分的話，中華隊有可能被分到C組（亞洲組），有望對決大谷翔平、山本由伸。對此，有網友好奇發問，「大家會想看台灣去哪組？」

一名網友在PTT棒球板表示，中華隊這屆終於成功重返WBC會內賽，明年預定分組也隨之曝光，按照過往模式，中華隊高機率會被分到C組，也就是亞洲組，勁敵包括日本、南韓、澳洲、捷克。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO直呼，如果能跟一票MLB明星打的話，將會有精彩的歷史性一幕，最後他也好奇發問「大家會想看台灣去哪組？」

文章曝光後，一票網友狂選C組，「八成是分在日本那組吧」、「C啊～我想去現場」、「肯定C，輸贏都刺激」、「絕對是C啊，想看跟大谷的夢幻對決」、「C啊，等著看日本復仇失敗」、「C啊，情蒐容易多了」、「只推C組，看直播較方便，甚至飛去看」。

不少人則喊話，若能與日韓以外國家交手，肯定更有看頭，「不要再韓日澳了啦，D組不好嗎」、「C以外，日韓看膩了」、「可以的話想打B，可以打單挑大魔王」、「希望D組，被南美那些怪物虐也OK，每次打日韓有點膩」、「抽籤，比照足球世界盃去抽籤就好，公平也有話題性」、「當然是B或D，有這交手的機會都不容易啊」、「隨便，有小組賽能看就爽了」。

還有人認為，「A跟C晉級機會稍微大一點」、「A、C真的比較有機會晉級」、「A是最好的」、「A感覺相對軟一點點」、「A和C都有機會前2名」。

2026經典賽預賽舉辦城市分別為日本東京、波多黎各聖胡安、美國休士頓與美國邁阿密，八強賽於休士頓與邁阿密進行，準決賽及決賽則於邁阿密進行。

其中亞洲為C組賽程，預計是2026年3月5日至3月10日於日本東京進行。據棒協人員表示，目前收到的消息是，台灣是會被分在東京。

不過大聯盟預計4月才會完整確定分組對戰組合，屆時才會正式對外公布各組完整賽程。

若台灣最終被分在C組，屆時中華隊將有機會與更高層級的選手交手，因經典賽將開放大聯盟40人名單內的球員參賽，包括大谷翔平、山本由伸等球星皆曾表態，有意出征明年的賽事。