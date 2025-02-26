必勝客5款紙包筆管麵新上市！干貝、鱈魚入料　限時免費升級套餐

▲必勝客「私廚系列」推出全新5款紙包筆管麵。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

必勝客「Pasta Hut」推出全新5款「私廚系列」紙包筆管麵，食材全面升級，包括鹽烤鱈魚、鮮甜干貝還有軟嫩牛肉片全部入料，醬料則有波隆那肉醬、奶油白醬、羅勒青醬，即日起正式上市，還可享限時免費升級套餐優惠。

▲鮮甜干貝、鹽烤鱈魚片入料。

必勝客Pasta Hut全新5款「私廚系列」開賣，經典紅醬有「嫩牛乳酪紅醬筆管麵」，使用帶有濃郁番茄香氣的波隆那肉醬搭配滑嫩牛肉片、香濃紐西蘭切達乳酪丁；「干貝鱈魚紅醬筆管麵」則是紅醬結合鮮甜干貝、鹹香鹽烤鱈魚片，海味十足。

▲白醬有「干貝鱈魚白醬筆管麵」、「炭烤雞肉白醬筆管麵」2口味選擇。

白醬系列則有「炭烤雞肉白醬筆管麵」、「干貝鱈魚白醬筆管麵」，以香濃奶油白醬為基底，分別搭配炭烤鮮嫩雞腿肉以及鮮甜干貝+鹽烤鱈魚片；「干貝鱈魚青醬筆管麵」則嚴選羅勒與鮮奶油、帕馬森起司製成的濃郁青醬，再放進干貝及鹽烤鱈魚片，打造豐富層次感，即日起於全門市上市。

為歡慶新品上市，即日起至3月10日凡購買5款紙包筆管麵新品即可免費升級套餐，可享精選副食、飲料免費吃，限時優惠價只要189元。

▲漢堡王「水牛城經典系列」回歸。

漢堡王近日則有「水牛城經典系列」重磅回歸，選用水牛城辣醬入料，水牛城辣醬勁辣中帶酸甜，是使用大蒜、洋蔥、胡椒等多重辛香料製成，並加入芹菜強化口感、法式芥末醬增添濃郁風味，一共打造4款漢堡口味。

▲水牛城雙層脆雞堡夾了2片鹹香雞排。

包括堆疊2片370度火烤純牛肉的「水牛城重磅雙牛堡」、單片火烤純牛肉「水牛城牛肉堡」，以及放進整整2片鹹香雞肉排的「水牛城雙層脆雞堡」、搭配滑嫩烤雞腿的「水牛城烤腿堡」，單點售價124元起，即日起至4月14日限時限量開賣，提醒機場店、兒童樂園店、科技廠店未販售。