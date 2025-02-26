外送員上門送餐　女在家「遭拖進浴室性侵」！美Uber Eats回應了

▲ 梅倫德斯25日出庭沉默不語。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國麻薩諸塞州春田市發生一起恐怖事件，一名非法移民使用女性假名和母親照片註冊成為Uber Eats外送員，前往一名女性家中送餐時竟闖入屋內涉嫌性侵，本案於25日首度開庭。Uber Eats對此則回應，已永久封鎖犯嫌帳號。

BREAKING: Massachusetts prosecutors just revealed in court that 21-year-old Roiber Andres Rodriguez Melendez, ARRESTED last week for RAPING a female while working as an Uber eats driver is a Columbian National ILLEGAL ALIEN. pic.twitter.com/8DksF9jpIG — Dapper Detective (@Dapper_Det) February 25, 2025

根據《每日郵報》，21歲犯嫌梅倫德斯（Roiber Andres Rodriguez Melendez）來自哥倫比亞，本月稍早因涉嫌性侵被捕，儘管他否認相關指控，法官仍裁定不得保釋。

案發於2月9日，擔任Uber Eats外送員的梅倫德斯到原告家中送餐。檢方指控，梅倫德斯並無合法身份，且使用女性假名及母親的照片註冊Uber Eats帳號，假裝成女性外送員。

受害女子開門才驚覺外送員是男性，但因天氣寒冷且梅倫德斯不諳英語，才讓梅倫德斯進家門。梅倫德斯請她提供一組4位數驗證碼完成訂單，但因語言不通，她便打給一名會西班牙文的友人協助翻譯，未料這時梅倫德斯搶走她的手機並掛斷電話，將她強行拉進浴室性侵得逞。

梅倫德斯後來因受害者友人不斷回撥電話才停止犯行，倉皇逃離現場。據友人說法，她終於接起電話時「崩潰大哭」。

警方透過受害者家中寵物攝影機及餐廳監視器掌握梅倫德斯身分，他被捕時否認與受害者有任何接觸，也同意提供DNA樣本，還稱他送餐時女子「醉到神智不清」，無法提供訂單所需的驗證碼。但受害者友人詢問Uber Eats後得知，這筆訂單根本不需要驗證碼。

後來在警方追問下他說詞反覆，進一步追查更發現他的Uber Eats帳號名稱與實際身分不符。該平台一名發言人回應，公司嚴肅看待這起事件，已和警方取得聯絡並永久封鎖他的帳號。