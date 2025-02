外送員上門送餐　女在家「遭拖進浴室性侵」！美Uber Eats回應了

▲ 梅倫德斯25日出庭沉默不語。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國麻薩諸塞州春田市發生一起恐怖事件,一名非法移民使用女性假名和母親照片註冊成為Uber Eats外送員,前往一名女性家中送餐時竟闖入屋內涉嫌性侵,本案於25日首度開庭。Uber Eats對此則回應,已永久封鎖犯嫌帳號。

BREAKING: Massachusetts prosecutors just revealed in court that 21-year-old Roiber Andres Rodriguez Melendez, ARRESTED last week for RAPING a female while working as an Uber eats driver is a Columbian National ILLEGAL ALIEN. pic.twitter.com/8DksF9jpIG