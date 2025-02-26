劍指中國！川普開新戰線「下令調查進口銅」　擬祭關稅大刀

▲ 川普要求對進口銅展開調查 。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普開闢全球貿易戰新戰線，25日下令商務部對進口銅展開國安調查，可能祭出新關稅措施。此舉旨在重振美國銅業，白宮貿易顧問更直指中國企圖控制全球市場。

《路透》報導，銅礦對電動車、軍事設備、電網及許多消費品至關重要，川普為阻止中國主導全球銅礦產業，25日在白宮簽署行政命令，要求商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）根據1962年《貿易擴張法》第232條啟動國安調查，與川普第一任期對全球鋼鐵鋁加徵25%關稅時依據相同法律。

白宮簡報指出，調查將評估美國日益依賴各種形式進口銅所帶來的國安風險，並援引數據指出，去年美國45%銅消費仰賴進口，遠高於1990年代初期。匿名白宮官員透露，任何可能的關稅措施將根據調查結果決定，且川普「比起配額更喜歡關稅」。

白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）表示，調查將依川普要求迅速完成。他提到，中國正利用政府補貼及過剩產能破壞競爭，企圖控制對全球銅產量，且在鋼鐵鋁生產上也採相同方式。

但據美國人口普查局數據，2024年美國前3大精煉銅、銅合金與銅製品供應國為智利、加拿大及墨西哥，接著才是秘魯、德國、南韓及中國。

納瓦洛在白宮簽署儀式上說道，「就像我們的鋼鐵鋁產業一般，偉大的美國銅業也被全球勢力打壓，重創本土生產」，誓言杜絕導致美國人失業的不公平貿易手段，「美國工業仰賴銅礦，應該在美國生產，沒有豁免，沒有例外。銅是時候回家了。」