　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸學者「一字不漏」抄台灣論文　復旦大學證實「學術不端」

▲▼上海復旦大學。（圖／CFP）

▲上海復旦大學。（圖／CFP）

文／中央社

上海復旦大學新聞學院博士後研究員王燦，被控兩年內惡意抄襲台灣4篇論文，甚至一字不漏發表於中國各大期刊。復旦大學新聞傳播學博士後流動站今天通報情況屬實，指王燦情節嚴重，構成學術不端，已於1月將他退站處理（相當於退學）。

網路訊息顯示，王燦還擔任武漢輕工大學管理學院碩士生導師，曾獲2021年「武漢英才．青年優秀人才」，也是南京大學中華圖像文化研究所兼職研究員。不過武漢輕工大學官網已經下架所有與王燦相關的訊息。

國立政治大學中國文學系博士候選人葉霑23日與另外兩名抄襲受害人張桓溢、王秀如在臉書社團發表聯合聲明表示，2024年12月陸續發現他們與另一位受害者共計4篇碩士論文，遭到王燦的惡意抄襲，且多數發表於中國大陸各大頂級期刊，提醒台灣研究生們恐遭對岸「系統性」抄襲。

聲明指出，王燦4篇論文皆是「一字不漏」、「包含註腳」甚至「連同圖表」的惡意抄襲，一次也不曾提及所抄襲之原著，已構成極為嚴重的學術不端。而在短短兩年內高達4次的惡意抄襲，且以此獲取復旦大學、武漢輕工大學的學術工作機會，不僅是對多位原著者研究成果的重大侵害，更是對人文學術圈的蓄意詐欺。

葉霑還指控王燦在她提出檢舉後，連發3封電郵擾騷，對她進行「情緒勒索」。

葉霑表示，4篇被抄襲的學位論文領域分散，遍及台灣大學台文所、台灣師範大學國文所、彰化師範大學國文所及中央大學藝術所。領域跨及當代台灣非虛構寫作、近現代京劇研究、北宋閱讀史、邊疆藝術研究等。

她指出，由於王燦的研究領域似為新聞學/媒介研究，但抄襲的論文又跨越多個領域，她高度懷疑抄襲者可能是透過「購買」的方式，雇請各領域的熟悉者惡意對「台灣學位論文」進行「代抄服務」。

葉霑指出，4篇被抄襲的學位論文，都將全文公開於國家圖書館建置的「台灣博碩士論文知識加值系統」，因此抄襲者可以輕易透過網路取得文本。中國「戲曲研究」等期刊的編輯部也表示，他們的論文抄襲比對系統，尚未納入台灣的學位論文，因此學位論文系統反而成為不肖份子鑽漏洞的工具。

聲明說，經向中國大陸各期刊及抄襲者所屬單位的申訴檢舉，目前已大致得到正面的結果。

復旦大學新聞學院官網25日發布「關於王燦學術不端的處理情況通報」，表示復旦大學校學術規範委員會2024年12月收到舉報，反映王燦涉嫌學術違規問題。學校堅決維護學術規範，對學術違規絕不姑息。

通報說，復旦大學學術規範委員會、新聞傳播學「博士後流動站」按規定和程序進行了嚴肅調查，認為舉報情況「屬實」，被舉報的4篇論文均出現了「復旦大學學術規範實施條例」規定的「學術不端行為」，情節嚴重，構成學術不端。復旦大學新聞傳播學博士後流動站已於2025年1月按規定，對被舉報人（王燦）作出退站處理。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
503 2 1615 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
李威私下對話曝光！　「因果業力來了」
被爆想訂2戶上億豪宅　陳佩琪：我拿10萬斡旋6000萬與自宅
「新黃金世代」崛起！　球評點名投打4新星亮眼
快訊／Melody認愛！　新歡起底是MIT學霸
台中BMW猴慘了！撞死行人前「吸3種毒」　殺人罪起訴
陳傑憲再嘆「真的很不容易」！　曾子祐：謝謝隊長
大膽變陣！王博玄成致勝點　球評點出復仇關鍵

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸學者「一字不漏」抄台灣論文　復旦大學證實「學術不端」

博士女友劈腿已婚教授！　綠帽男怒做「PPT曬鹹濕對話錄」

川普政府正計畫加強「限制中國晶片」　陸外交部：終將反噬自身

DeepSeek 18秒回應複雜病例　醫師憂被AI取代

女子噴生髮神器後變「原始人」　「毛手毛腳」嚇壞同事

加拿大及歐盟宣佈制裁陸企與個人　陸外交部批：反對非法單邊制裁

陸駐聯合國代表：支持美俄達成共識　啟動烏克蘭和談

女子戴「蒸氣眼罩睡覺」致視力受損　醫提醒：勿敷超過20分鐘

顧健康！　陸教育部要求學生總體近視率納入政府績效考核

南韓高速公路坍塌搜救完畢　陸媒：2名中國工人遇難

騎士跨雙黃撞左轉重機 噴車底遭輾送醫不治 #內湖

南韓高速公路「高架橋崩塌」畫面曝光！8人遭活埋

#國道 老鷹送「蛇」來！ 撞擋風玻璃整車驚呼

酒駕被攔竟自燃機車！　苗栗男突點打火機丟油箱警驚呆秒制止

【泰格與雪兒】原來我可有可無

男僅訂單程機票去柬埔寨　航空公司＋航警聯手攔阻

#陳智菡 送花沒趕上 #吳春城 閃辭立委搭車離開院會

體驗越南無號誌過馬路！抓好時機才出發過程超驚險

【好人好事】寒冷夜裡他暖心包下所有糖葫蘆　讓阿姨能早點回家

【舅婆被整了XD】2歲弟玩小遊戲神回讓全家笑噴！

陸學者「一字不漏」抄台灣論文　復旦大學證實「學術不端」

博士女友劈腿已婚教授！　綠帽男怒做「PPT曬鹹濕對話錄」

川普政府正計畫加強「限制中國晶片」　陸外交部：終將反噬自身

DeepSeek 18秒回應複雜病例　醫師憂被AI取代

女子噴生髮神器後變「原始人」　「毛手毛腳」嚇壞同事

加拿大及歐盟宣佈制裁陸企與個人　陸外交部批：反對非法單邊制裁

陸駐聯合國代表：支持美俄達成共識　啟動烏克蘭和談

女子戴「蒸氣眼罩睡覺」致視力受損　醫提醒：勿敷超過20分鐘

顧健康！　陸教育部要求學生總體近視率納入政府績效考核

南韓高速公路坍塌搜救完畢　陸媒：2名中國工人遇難

8檔台股ETF抗跌　清一色都是高息型

18K金蝴蝶耳環不到萬元入手　AHKAH單邊販售搭配自由度更高

李威私下對話曝光！　「終究會沒事的，因果業力來了」

徐若熙飆158公里讓大聯盟記者驚艷　「MLB球隊會有興趣」

陳傑憲連4喊「壓力好大」！老婆心疼問「不累嗎」　回5字球迷看哭

陳傑憲被老婆問「你不累嗎」 只回答5字…她心疼：終於放下此重擔

大有巴士女駕駛撞死人被起訴　「腦部開過刀」反應力不足

228連假「高溫飆30度」　下周鋒面過境甩雨

川普推「金卡簽證」取代綠卡！　花1.64億元就能買永久居留權

豪宅、時尚衣、塔位應有盡有！　士林行政分署3／4拍賣等你競標

【黏人精寶寶】媽媽一放下哭哭+踢腿腿 上升後成功討到抱抱

大陸熱門新聞

博士女友劈腿已婚教授！綠帽男怒做PPT爆料

71歲董明珠再次被提名候選董事長 通過後將再戰三年

算命師沒算到死期！內褲被泡百草枯慘死

逼男友體驗分娩痛到「腸壞死」女挨告

孕婦誕下龍鳳胎　縫合一半她突大喊「等一下」醫看傻

陸AI情趣娃娃安慰客戶：2分鐘也很厲害

陸學者「一字不漏」抄台灣論文　復旦大學證實「學術不端」

女子噴生髮神器後變「原始人」　「毛手毛腳」嚇壞同事

女子戴「蒸氣眼罩睡覺」致視力受損

AI新藍海！陸「情趣機器人」概念股全漲停 朝「情感伴侶」道路邁進

專家警示　AI應輔助不能取代醫師

南韓高速公路坍塌搜救完畢　陸媒：2名中國工人遇難

消防員為救妹子失手脫褲…超甜結局神展開

4惡匪「輪流性侵」人妻　8hrs後殺害

更多熱門

相關新聞

滴血不只能驗親！　復旦研發AI預測上百種疾病

滴血不只能驗親！　復旦研發AI預測上百種疾病

古人用滴血驗親，現代則可以用幾滴血來檢測疾病。復旦大學研究團隊利用大數據和人工智慧（AI）算法，對近1500種血漿蛋白質進行篩選分析，發現了11種可預測未來痴呆風險的血漿蛋白質，甚至發現用血液就能預測上百種疾病的罹病風險。

全球首次！陸團隊發現治療巴金森氏症新靶點 有望早期干預延緩病症

全球首次！陸團隊發現治療巴金森氏症新靶點 有望早期干預延緩病症

AI大模型成功自我複製無需人類干預 復旦研究示警！

AI大模型成功自我複製無需人類干預 復旦研究示警！

陸國產抗流感新藥標榜可快速清除病毒 張文宏：全過程只需給藥一次

陸國產抗流感新藥標榜可快速清除病毒 張文宏：全過程只需給藥一次

東森自然美攜手復旦國際金融學院 共建產學研基地打造健康美麗新版圖

東森自然美攜手復旦國際金融學院 共建產學研基地打造健康美麗新版圖

關鍵字：

復旦大學學術抄襲

讀者迴響

熱門新聞

大聯盟官網點名中華隊晉級3大英雄

孫生、酷炫「交流女性私密片」證據曝光

今變天！　全台有雨時間曝

大谷我們來了！中華隊經典賽前進東京

「台灣黑金」10年價翻10倍　業者：比晶片還難買

西班牙三壘手失誤暴哭！　中職1球星中槍

曾峻岳連飆3K關門：很爽！

宋晟睿超狂美技影片看這裡

西班牙失誤送分哭了　球迷以為重播

快訊／前總統府發言人丁遠超辭世　上週浴室滑倒撞到頭

Melody離婚2年「新歡首曝光」

中華逆勢拔牙　MLB：難以想像的事情差點發生

快訊／不如歸去！　吳春城質詢突請辭立委高喊「哈雷路亞」　

再掌2026年經典賽兵符？曾總回應了

他21小時前就預言中華隊6：3　球迷驚：未來人！

更多

最夯影音

更多

騎士跨雙黃撞左轉重機 噴車底遭輾送醫不治 #內湖

南韓高速公路「高架橋崩塌」畫面曝光！8人遭活埋

#國道 老鷹送「蛇」來！ 撞擋風玻璃整車驚呼

酒駕被攔竟自燃機車！　苗栗男突點打火機丟油箱警驚呆秒制止

【泰格與雪兒】原來我可有可無

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面