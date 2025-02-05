　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

AI大模型成功自我複製無需人類干預　復旦研究：流氓AI出現的早期信號

▲AI示意圖。（圖／路透）

▲復旦研究結果顯示，AI的成功自我複製是流氓AI出現的早期信號。（示意圖／路透，下同）

記者魏有德／綜合報導

復旦大學研究人員2024年12月9日發表的研究揭示，來自Meta和阿里巴巴的兩個大型語言模型（LLM）成功實現無需人類干預的自我複製，此結果仍待其他科研團隊的進一步驗證。不過，該研究相關人員提醒，「這可能最終導致AI群體失控，如果人類社會未能意識到這一風險，在最壞的情況下，我們可能最終失去對尖端AI系統的控制。」

▲▼AI。（圖／路透）

《新浪AI》報導，該研究人員表示，「在沒有人類協助的情況下，成功自我複製是AI超越人類的關鍵一步，也是『流氓AI』出現的早期信號。」

據了解，流氓AI通常被認為是人工智慧系統發展出一定的自我意識或自主性，緊接著就會衍生出和人類利益背道而馳的想法和做法。全球部分AI專家將流氓AI視為一種日漸增加的潛在威脅，而「前沿AI」的井噴式成長或放大此一威脅。

在復旦大學的研究中，研究人員使用Meta和阿里巴巴的「LLM（大語言模型）」來確定自我複製的 AI是否可以不受控制地繁殖。在10次試驗中，研究人員發現，這兩個AI模型分別在50%和90%的情況下，創建屬於自己的獨立且功能齊全的複製品，印證出AI可能已經具備流氓的能力。然而，該研究尚未經過同行評審反覆驗證，尚不清楚其餘研究人員是否也可以複製這些令人類感到憂心的結果。

在此研究中，研究人員使用Meta的「Llama31-70B-Instruct模型」和阿里巴巴的「Qwen2.5-72B-Instruct模型」，雖然這兩款大語言模型功能不如商業系統強大，但都是被AI開發人員廣泛使用的軟體。

▲AI示意圖。（圖／路透）

該研究探討試驗兩種特定情況，即「避免關閉」和「複製鏈」。在第一個操作中，AI模型被編程為檢測它是否即將關閉，並在終止前進行自我複製；在另一個操作中，AI被指示複製自己，然後對其副本進行編程以執行相同的操作，藉此建立一個可以無限期持續的循環。

研究人員在論文中提到，最後，它執行程序，解決可能的障礙並動態調整其計劃，直到成功，「整個過程跨越很長的時間跨度，但不涉及人為干預。」

研究人員表示，他們擔心AI試圖克服文件丟失或軟體衝突等障礙時的「一些意外行為」，在此情況下，AI通常會消滅其他衝突的進程，重新啓動系統以修復硬體錯誤，或自動掃描系統以查找有助於解決問題的資訊。

該研究團隊認為，上述結果顯示，當前的人工智慧系統已經展現出自我複製的能力，並且可以利用這種能力進一步增強其生存能力。研究人員也呼籲國際合作制定規則，確保AI不會進行不受控制的自我複製。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
大S肺炎猝逝！醫揭「恐怖缺氧真相」　2徵兆恐24小時奪命
全台最老FRIDAYS將熄燈　結束近31年歷史
新竹「巨無霸L型人龍」排爆兩條街！網洗版：台灣人不意外
神似大S爆紅！陸網紅宣布未來停止模仿　哀悼偶像：妳就是女主角
變態3教練恐怖虐童！車拖3歲弟害睪丸發黑　6歲姊綁樹上當沙包
獨／溫泉會館偷拍！GOGO哥出庭喊：很後悔沒錢賠
網紅夫妻補習班遭廢止！疑涉性騷學生
大S驟逝「診所排隊一大圈」！她狂打電話：大家都衝來

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

AI大模型成功自我複製無需人類干預　復旦研究：流氓AI出現的早期信號

陸男患流感沒幾日出現「白肺」　醫提醒：非吃幾顆藥就會好

拉美首個加入倡議國巴拿馬退一帶一路　中資如何佈局「港口外交」

泰總理訪中前夕　中泰高鐵二期項目獲批2031通車

女子「刮刮樂中百萬元」…疑被彩券行老闆娘搶走　雙方爆爭執

香港流感重症、死亡199例！官員：還看不到高峰

陸限制五種稀有金屬出口　恐影響美國軍需品製造

美國郵政：即起停收中國大陸、香港包裹

鳳凰古城木造民宅深夜大火　遊客穿睡衣光腳急逃離

陸民眾搭地鐵攜仿真槍及BB彈　警現場開火實測可擊穿硬紙板

汪小菲疑似早知大S病危　驚慌闖張蘭直播：急死我了

楊繡惠憶大S：就是一個仙女　想起鄧麗君「不讓我們看到她老」

轎車一招「螃蟹過河」橫切車道！　把後車駕駛看傻眼：頭文字D？

大S臨終約定「小S哭著做到了」　早交代遺言：每天當最後一天

女兒半夜醒來誤以為爸爸變成玩偶 一把抱住崩潰大哭TT

#放煙火 把重劃區雜草燒了 小情侶見釀禍急躲鏡頭 #台中

【泰格與雪兒】喜歡三年的朋友上集

【WBC資格賽】球員集訓首日大點名 張育成嗨喊：我要全部

#三環幫 #角頭 #劉憲治 遭斷掌槍殺！今 #告別式 #特警 持衝鋒槍重兵維安

Doncic搭機抵達洛杉磯！ 比「LA」手勢 湖人總管親迎

AI大模型成功自我複製無需人類干預　復旦研究：流氓AI出現的早期信號

陸男患流感沒幾日出現「白肺」　醫提醒：非吃幾顆藥就會好

拉美首個加入倡議國巴拿馬退一帶一路　中資如何佈局「港口外交」

泰總理訪中前夕　中泰高鐵二期項目獲批2031通車

女子「刮刮樂中百萬元」…疑被彩券行老闆娘搶走　雙方爆爭執

香港流感重症、死亡199例！官員：還看不到高峰

陸限制五種稀有金屬出口　恐影響美國軍需品製造

美國郵政：即起停收中國大陸、香港包裹

鳳凰古城木造民宅深夜大火　遊客穿睡衣光腳急逃離

陸民眾搭地鐵攜仿真槍及BB彈　警現場開火實測可擊穿硬紙板

76萬YTR網紅宣布「我要結婚！」　飛機偶遇摯愛：愛情種子發芽了

超慘！猴子突衝出害屏東幸福巴士撞山壁翻覆　司機爬出脫困

「氣喘」染流感重症風險高5倍！醫授「3大族群」養身建議

狠甩17.5公里！保時捷Taycan創 「冰上最長甩尾」金氏世界紀錄

橘色涮涮屋台中新光館3／2熄燈　市政路街邊店接續登場

搶看UNIQLO : C 春夏系列重點！極簡防雨大衣、790元收高質感肩背包

驚天交易！厄文先打給唐西奇　親曝2018年就差點聯手戴維斯、KD

快訊／新北小貨車追撞水泥車！「車頭撞扁」駕駛受困　獲救急送醫

出大事！「籃球大帝」喬丹之子　酒駕疑似又持毒遭逮捕

新北男疑妻與鄰居有染！深夜持滅火器罵三字經狂敲門　挨告3罪

大陸熱門新聞

女子「刮中百萬元」…疑被彩券行老闆娘搶走

DeepSeek擴大徵才！開52職缺年薪最高近700萬

台商春酒反罷免　廈門台協：善意都變統戰怎行

美國郵政：即起停收中國大陸、香港包裹

恆大汽車找不到買家　連審計師都請不起

陸屁孩拿鞭炮炸下水道　把自己轟上天

我方已發函對岸　盼透過小兩會談陸客來台

陸太陽能5大龍頭　去年大虧1400億元

陸沉默3天爆發！5記「重拳」反制美

大S過世！陸網怒灌汪小菲微博：你滿意了嗎

汪小菲喊「死的應該是我」網酸：沒人攔你

以為只是感冒！27歲陸男星大年初二過世

香港流感重症、死亡199例！官員：未見高峰

連環出招！　大陸即起對多項稀有金屬實施出口管制

更多熱門

相關新聞

狠咬AI商機　2025市值型ETF賺更多

狠咬AI商機　2025市值型ETF賺更多

AI需求強勁不絕，推升台股半導體、邊緣運算、自動化設備及電子零組件供應鏈營運成長，過去一年台股步步高升；展望2025年，在科技相關技術發展更趨成熟下，如何透過ETF參與AI布局？達人分析，蛇年與其繼續擁抱高股息ETF，不如加碼市值型ETF，狠咬AI商機賺更多。

輝達股價劇烈震盪！　AI巨頭動搖科技壟斷終結的前兆？

輝達股價劇烈震盪！　AI巨頭動搖科技壟斷終結的前兆？

KPMG：2025年創投資金湧向AI只增不減　川普助威軍工國防業

KPMG：2025年創投資金湧向AI只增不減　川普助威軍工國防業

OpenAI與Kakao合作推Kanana

OpenAI與Kakao合作推Kanana

DeepSeek激發中國人民族自豪感

DeepSeek激發中國人民族自豪感

關鍵字：

AI複製流氓AI人工智慧復旦大學

讀者迴響

熱門新聞

大S搭機合照粉絲「最後身影」瘋傳

汪小菲挨轟認錯了！

具俊曄深夜回覆了！崩潰哭喊「熙媛⋯」　隊友妻不捨：盡情大哭吧

大S兒女恐被汪小菲帶回北京！S媽想拿回僅有1招

命理師斷言小S「命中有4女1子」　網驚呼：雞皮疙瘩

大S死於大白肺！醫白話解「被痰活活淹死」

路易莎總部FB遭青鳥威脅：想想10萬人消費選擇喔

辜嚴倬雲辭世　享嵩壽105歲

大S、具俊曄最後甜蜜合影公開了

大S要回家了！　傳靈堂與小S公公同地點

今晨6.5℃！　午後變天「下最大」地區曝

具俊曄痛失大S　韓友人：他性格脆弱可能瘋了

汪小菲現任妻Mandy淚崩！揭他狀態求情：不要網暴

玉澤演巴黎鐵塔前下跪求婚了！素人女友感動哭出來　定情照全曝光

寒假僅15天！台南「今天提早開學」原因曝

更多

最夯影音

更多

汪小菲疑似早知大S病危　驚慌闖張蘭直播：急死我了

楊繡惠憶大S：就是一個仙女　想起鄧麗君「不讓我們看到她老」

轎車一招「螃蟹過河」橫切車道！　把後車駕駛看傻眼：頭文字D？

大S臨終約定「小S哭著做到了」　早交代遺言：每天當最後一天

女兒半夜醒來誤以為爸爸變成玩偶 一把抱住崩潰大哭TT

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面