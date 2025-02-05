▲復旦研究結果顯示，AI的成功自我複製是流氓AI出現的早期信號。（示意圖／路透，下同）

記者魏有德／綜合報導

復旦大學研究人員2024年12月9日發表的研究揭示，來自Meta和阿里巴巴的兩個大型語言模型（LLM）成功實現無需人類干預的自我複製，此結果仍待其他科研團隊的進一步驗證。不過，該研究相關人員提醒，「這可能最終導致AI群體失控，如果人類社會未能意識到這一風險，在最壞的情況下，我們可能最終失去對尖端AI系統的控制。」

《新浪AI》報導，該研究人員表示，「在沒有人類協助的情況下，成功自我複製是AI超越人類的關鍵一步，也是『流氓AI』出現的早期信號。」

據了解，流氓AI通常被認為是人工智慧系統發展出一定的自我意識或自主性，緊接著就會衍生出和人類利益背道而馳的想法和做法。全球部分AI專家將流氓AI視為一種日漸增加的潛在威脅，而「前沿AI」的井噴式成長或放大此一威脅。

在復旦大學的研究中，研究人員使用Meta和阿里巴巴的「LLM（大語言模型）」來確定自我複製的 AI是否可以不受控制地繁殖。在10次試驗中，研究人員發現，這兩個AI模型分別在50%和90%的情況下，創建屬於自己的獨立且功能齊全的複製品，印證出AI可能已經具備流氓的能力。然而，該研究尚未經過同行評審反覆驗證，尚不清楚其餘研究人員是否也可以複製這些令人類感到憂心的結果。

在此研究中，研究人員使用Meta的「Llama31-70B-Instruct模型」和阿里巴巴的「Qwen2.5-72B-Instruct模型」，雖然這兩款大語言模型功能不如商業系統強大，但都是被AI開發人員廣泛使用的軟體。

該研究探討試驗兩種特定情況，即「避免關閉」和「複製鏈」。在第一個操作中，AI模型被編程為檢測它是否即將關閉，並在終止前進行自我複製；在另一個操作中，AI被指示複製自己，然後對其副本進行編程以執行相同的操作，藉此建立一個可以無限期持續的循環。

研究人員在論文中提到，最後，它執行程序，解決可能的障礙並動態調整其計劃，直到成功，「整個過程跨越很長的時間跨度，但不涉及人為干預。」

研究人員表示，他們擔心AI試圖克服文件丟失或軟體衝突等障礙時的「一些意外行為」，在此情況下，AI通常會消滅其他衝突的進程，重新啓動系統以修復硬體錯誤，或自動掃描系統以查找有助於解決問題的資訊。

該研究團隊認為，上述結果顯示，當前的人工智慧系統已經展現出自我複製的能力，並且可以利用這種能力進一步增強其生存能力。研究人員也呼籲國際合作制定規則，確保AI不會進行不受控制的自我複製。