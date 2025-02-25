戰爭中保留血脈！烏冷凍精子增2倍　他悲吐：戰死也想和摯愛生小孩

▲俄烏戰爭開打3年，不少士兵戰死沙場，烏克蘭去年修法允許陣亡士兵冷凍精子，以保留血脈。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

俄烏戰爭爆發至今已滿3年，造成大量士兵傷亡。面對生命無常，越來越多烏克蘭士兵選擇冷凍精子，希望自己即使戰死沙場，仍能延續血脈。去年，烏克蘭政府修改法律，允許陣亡士兵的冷凍精子在死後使用，烏克蘭生殖醫學診所的患者數量也因此大幅增加。

據TBS電視台報導，烏克蘭42歲士兵德米特羅（Dmytro）在參與巴赫姆特戰役後，因為受傷被撤離前線，目前仍在接受治療。由於德米特羅隨時會被再度派上戰場，經歷過生死瞬間的他，即使深知前線危險，卻不願讓戰爭剝奪組建家庭的希望，因此與38歲的妻子娜塔莉亞（Natalia）決定冷凍精子、嘗試懷孕。

德米特羅坦言，「我可能會死，但我還是想留下和摯愛的孩子。」妻子娜塔莉亞則表示，「我不想因為戰爭推遲懷孕的計畫。」與他們有著相似經歷的，還有35歲的瑪麗亞（Maria）。她的丈夫佩特羅（Petro）在1年多前執行任務後失聯，留下的唯一遺產就是冷凍精子。儘管佩特羅至今仍生死未卜，但瑪麗亞仍決定透過體外受精孕育孩子，延續摯愛的生命。

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截至目前為止，烏克蘭生殖診所已存有約1500名士兵的冷凍精子，數量是戰前的2倍。診所主任富米爾（Stefan Fumil）表示，自俄羅斯展開全面入侵以來，烏克蘭人口減少的擔憂愈加嚴重，因此許多士兵希望透過這種方式為國家未來留下希望。

然而，如何處理陣亡士兵的冷凍精子此前也曾在該國引發爭議，直到去年政府修法，才確立了合法使用權，使許多家庭能夠繼續實現生育願望。報導稱，在診所的幫助下，德米特羅與娜塔莉亞成功懷孕，迎來新生命的希望。