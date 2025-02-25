柯文哲口袋沒錢變愛錢？ 　想募「香油錢」？ Grace：榨乾小草

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲口袋沒錢變愛錢？　 想募「香油錢」? Grace：最後一刻都想榨乾小草

記者劉邠如、李芸樺／台北報導

針對民眾黨前主席柯文哲遭爆總統選舉期間，竟想透過宣傳車募「香油錢」，曾是柯文哲前夥伴的政治評論員吳靜怡〈Grace〉批評，在她看來是柯文哲想要錢，連最後一刻都想要榨乾小草，而她也爆過去柯在她面前展露「口袋沒錢」舉動，和現在金流處處相比，讓她大開眼見。

據鏡週刊報導，柯文哲2023年11月27日曾向李文宗提議小額募款方式，「我們的2台車（販賣車），要不要乾脆設一個箱子讓大家直接丟錢，就像香油錢一樣，另外一種是『三隻小豬』，可以弄那個悠遊卡刷卡機嗎？」李文宗隨即回稱：「研究過了，直接丟錢不符合《政治獻金法》，已經可以數位支付了。」

由於柯文哲在2014年、2018年選舉期間，主打依靠小額募款，並會在募款金額達標後主動關閉帳戶，對外界展現其不貪財的形象，如今卻爆出他十年後作法大相逕庭，是他個性變了？還是他很需要錢？

▲▼ 吳靜怡談柯文哲 。（圖／合成圖）

吳靜怡聊起過去她對柯的印象，她說過去代表商會邀請柯文哲參加青年論壇，當時柯離開會場要搭車時表示「口袋沒錢」，並詢問為何沒有給演講費（當零用錢）？她當時真以為柯身上真的都沒什麼錢，過得也相當節儉，畢竟柯的鞋子都是穿到損壞才更換。

「現在的柯文哲，和過去我們認識的他完全不同，究竟是他改變了，還是我們當時沒發現他的真實個性？」吳靜怡直言她也是大開眼界，她並說，如今爆出柯團隊竟想安排宣傳車收零錢「賺香油錢」，她認為是柯在最後一刻都想「榨乾小草」。

至於柯文哲為何突然這麼需要錢？是否涉及特定財務操作，吳靜怡應由檢調調查是否與「屯田計畫」想募資錢滾錢有關。

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