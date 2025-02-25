曝柯文哲重要金流鏈！　吳靜怡分析恐違法：把柯傅堯當洗錢帳戶？

▲前民眾黨主席柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

前民眾黨主席深陷京華城、政治獻金案遭羈押禁見至今。週刊今（24日）又爆料，除了已曝光的4300萬商辦，陳佩琪還曾下過2筆斡旋金，想訂2戶上億元豪宅。對此，政治評論員吳靜怡表示，陳佩琪的錢到底從哪裡來？柯傅堯會不會有秘密帳戶？柯傅堯帳戶曾作為「小草咖啡棧」啟動資金，這顯示是屯田計畫中很重要的金流鏈，李文宗回覆「不能這樣匯款」，這暗示可能違法，否則不會被阻止，這恐涉及資金漂白行為，將被認定為人頭帳戶有洗錢罪之嫌。

吳靜怡表示，當大家以為逃亡海外的橘子許芷瑜是金庫時，會不會真正的土地婆是陳佩琪？2024年5月，陳佩琪以柯文哲名義用4300萬元現金購買位於立法院附近的「中國航運大樓」商辦。

吳靜怡表示，從媒體報導可發現，陳佩琪2024年8月又透過知名房仲對兩戶總值上億元的豪宅下過兩筆斡旋金，陳佩琪曾經說過「東看看西看看，想幫兒子買婚房」，斡旋金通常為房價的1%到3%，若兩戶豪宅總值逾億元，斡旋金可能在數十到百萬元之間，現金從哪裡來？而且柯家人的正常收入，哪裡有能力支付兩戶上億豪宅的全款？

吳靜怡質疑，柯文哲在大選期間收到大量未申報資金，是否流入柯家人私人帳戶並由陳佩琪實質掌控？柯文哲是否把兒子柯傅堯當成洗錢的人頭帳戶？

吳靜怡指出，柯文哲曾計畫透過柯傅堯的帳戶匯入 600萬元，做為「小草咖啡棧」的啟動資金，這顯示柯傅堯的帳戶是整個「屯田計畫」中很重要的金流鏈，李文宗回覆「不能這樣匯款」，這暗示金流鏈存在可能違法，否則不會被阻止。

吳靜怡認為，如果檢調查出柯傅堯的帳戶被柯文哲夫妻用來規避法律、隱匿資金、轉移政治資金，恐涉及資金漂白行為，那麼他將被認定為人頭帳戶有洗錢罪之嫌。

吳靜怡說，民眾黨內部是否存在嚴重的分贓文化？陳智菡、黃瀞瑩或許只是冰山一角，背後利益牽扯是否還有吳春城的「壯世代教科文協會」？從小草咖啡棧到整個政府跨部會百億相關預算都要佔。

最後，吳靜怡強調，柯文哲第二波開庭日期分別是：3月4日、3月11日、3月20日、3月25日、4月1日，柯文哲最慢3月20日下午出庭，力拼無罪和解除羈押。接下來的「財產來源不明罪」、「壯世代」、「魚果市場」、「北士科案」、「南港轉運站」陸續調查，真是一案接一案！案案都有出奇蛋。

★★未經判決確定，應視為無罪★★

▼政治評論員吳靜怡GRACE。（圖／《豈有此呂》）