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快訊／「跟我很爽」慘遭電擊制伏　淫狼NONO第7度現身士院開庭

▲▼淫狼NONO第6度開庭！　勇敢證人將揭電擊棒反擊險失身過程。（圖／記者黃宥寧攝）

▲淫狼NONO第7度開庭，此次穿著與上月相同。（資料圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

藝人NoNo（陳宣裕）涉及多起性侵、性騷擾案件，當時多達10名女子指控NoNo對其施以不當行為，檢方最終認定其中6人為受害者，並依3次強制性交、2次強制性交未遂及2次強制猥褻等7項罪嫌將其起訴。士院今（24）日第7次開庭審理，NONO依舊身穿黑色西裝現身，全案有望隨著審理進入尾聲，預計將進行辯論終結，案件進入最後攻防階段。

本案自今年1月進入審理程序，士院曾連續三週密集開庭，1月7日第四次庭訊傳喚「小紅老師」作證，1月14日第五次庭訊則傳喚曾到過NoNo住處，並熟悉其住宅格局的被害人出庭。1月21日第六次庭訊，則由曾在片場遭NoNo強吻未遂，並以電擊棒反擊脫困的化妝師作證。由於案件涉及性侵，審理過程全程不公開，庭訊內容不得對外透露。

今進行的第七次開庭，法院持續針對證詞進行交叉比對，厘清案情。據了解，被害人陸續提供的證詞環環相扣，檢方希望透過證人供述及相關佐證，確立NoNo犯行。

檢方查出，NONO於2008年間，透過交友網站認識網友，找藉口載回自己家後，粗魯地撕破絲襪試圖性侵害，女方不斷掙扎並聯絡男性友人求救成功。翌年，他在車上強吻女子並襲胸摸臀，女方原本隱忍，但NONO因工作入住台中某酒店，他竟利用女經紀人為藉口不斷邀約女方，女方勉強前來，女經紀人當時安撫女方「不會有人強迫你做不喜歡的事」，女方半信半疑進入NONO房間，NONO卻露下體還猥瑣地說，「有沒有看過那麼大的？」隨後性侵害得逞，還無恥撂話，「反正沒射精不算，看妳叫的那麼慘，這次就先放過妳。」

2011年間，NONO約一名女網友，載往人少的停車場性侵。同年，NONO在錄影時看上一名亮眼女子，將她載往大稻埕停車場試圖性侵，因女方頑抗未得逞。NONO在2013年間也曾在錄影時尾隨化妝師，闖入宜蘭縣議會女廁襲胸，還脫口「跟我打炮很爽」，但他正在解褲頭時，女方突拿電擊棒電他，NONO匆忙逃逸。檢方痛斥，NONO「品行低劣」、「未見悔意」，建請法院重判。

此外，針對2名被害人向高檢署提出再議，高檢署首度發回續查，北檢將2名被害人案件，移轉管轄到士檢，但士檢於去年11月初做出不起訴處分，被害人不服，再度向高檢署提出再議，而高檢署收案後也迅速分案處理，認為士檢偵查不完備，有清查之必要，因此再度撤銷不起訴處分，發回士檢續查。目前案件仍在偵查中。

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