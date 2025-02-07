人妻要回娘家夫竟強壓狂蹭想硬上　她自咬手腕大喊救命才脫身

▲北部一名前夫趁妻返家整理行李，竟強行脫褲性侵。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者黃宥寧／台北報導

北部一名男子不滿分居妻子返家整理私人物品回娘家，竟將人壓制在床上並強行脫衣物，吸咬其乳房及乳頭，妻子奮力抵抗，以自咬手腕等方式，希望迫使對方放手，然而丈夫仍緊抓其雙手以手、生殖器磨蹭，直到她大喊「救命、強暴」才鬆手。士林地檢署偵結，依妨害性自主等罪起訴。

起訴指出，去年上午阿芳（化名）獨自返回家，準備整理個人物品搬回現住處。沒想到，丈夫阿強（化名）突然返家，趁她走上閣樓階梯時，從後方強行抱住。阿芳驚覺有異，當場掙扎反抗，不料因用力過猛滑落樓梯，導致左腳踝扭傷。

阿強見狀，非但沒有停手，反而將人拖往階梯下方的房間內，將其壓制在床上，並強行脫去阿芳的運動服與內衣，吸咬其乳房及乳頭。阿芳奮力抵抗，甚至拿起手機架反擊，並以自捶頭部、自咬左手手腕的方式自殘，希望迫使對方放手。然而，阿強仍繼續用單手抓住她雙手，另一手則趁隙褪去其瑜珈緊身褲，並用手指及生殖器磨蹭外陰部，意圖發生性行為。

阿芳強烈反抗，並大聲呼喊「救命、強暴」，阿強見狀才放棄犯案，最終未能得逞。案發後，阿芳跑去報警，警方展開調查，並蒐集案發現場照片與醫療驗傷報告，作為證據。

偵查時，阿強坦承，「我想要跟她發生親密關係」、「我想更進一步，才脫褲子」。檢警根據阿芳驗傷診斷書、警方蒐證照等，依強制性交未遂等罪起訴阿強，但考量雙方已和解，阿芳選擇原諒撤告，建請法院從輕量刑，並予以宣告緩刑，以勵自新。

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