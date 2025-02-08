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人夫簽完離婚協議後悔了！上銬+強灌催情藥性侵　完事又道歉

▲桃園市沈姓房仲去年1月間邀約酒店女坐檯陪酒，恫嚇「若不當其女友，將告知公司接私桌」恫嚇，再趁機硬上性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲趙姓男子不甘心離婚，突然心情大變，銬住妻子性侵後道歉。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北趙姓男子和妻子簽了離婚協議後心有不甘，大半夜地拿出預先準備的手銬，將妻子雙手、雙腳銬住，還逼妻子吃催情藥，暴力性侵得逞後，又性情大變，不斷地向妻子道歉，但妻子毫不領情，在行動受限的狀況下，努力在家中製造噪音，鄰居半夜被吵醒後報警破門救人，台北地檢署調查後，8日依加重強制性交罪起訴趙男。

據了解，趙男和妻子失和一段時間，經過多次談判決定離婚，但在到戶政事務所辦理登記前，趙男越想越不甘心，覺得自己為這段感情付出許多金錢與精力，不甘心就這樣被迫失婚，2024年11月間某日晚上，和妻子大吵一架。

趙男情緒失控，拿出2副手銬，分別銬住妻子的手、腳，還拿廚房菜刀揮舞威嚇，逼妻子吞下不明藥物，接著性侵得逞，趙男發洩完後，腦子突然清醒，知道自己犯了大錯，瘋狂像妻子道歉，妻子扭動身體製造聲響，趙男擔心鄰居被吵醒，奪門逃跑。

警方接獲報案後，破門救出受困的趙妻，安排趙妻到就醫並驗傷，並循線找到趙男，趙男坦承逼妻子吃下的是催情藥物，化驗結果顯示妻子體內有鎮定藥劑，並無毒品反應，但趙男以限制妻子行動的方式性侵得逞，仍被依加重強制性交罪起訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：尊重身體自主權，性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

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