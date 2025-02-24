同事上班遲到30分鐘　保全怒開3槍擊斃：幾乎天天遲到

▲菲律賓一名倉庫保全因上班遲到半小時，遭同事無情射殺。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

菲律賓黎剎省安蒂波洛市日前發生一起街頭槍殺案，保全傑瑞米（Jeremy Matugina）因為上班遲到半小時，竟被想早點回家的同事連開3槍擊斃。

綜合外媒報導，這起命案發生在當地時間2月3日上午，倉庫保全傑瑞米本該在7點半上班，卻遲到了30分鐘才來交接，凶嫌憤而在8點多當著其他同事面前朝傑瑞米連開3槍，將其擊斃，隨即主動自首投案。

談到殺機，凶嫌宣稱傑瑞米幾乎天天遲到，嚴重影響自己下班，此外兩人積怨已久，凶嫌指控傑瑞米曾威脅他和他的家人，這件事已經跨越紅線，才會一氣之下才會開槍報復。

不過傑瑞米妻子聲稱，丈夫已和對方協調好交班時間，且長期以來都是這樣交班。目前凶嫌已被依殺人罪逮捕，但警方不排除升級為謀殺罪偵辦。

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Patay ang isang security guard matapos pagbabarilin ng kaniyang kasamahan sa Antipolo City, Rizal. Nagalit umano ang suspek dahil late sa duty ang biktima. (????: Antipolo Police Station) | via @ChrisSitson pic.twitter.com/Y8aQATqURk — ABS-CBN News (@ABSCBNNews) February 3, 2025

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