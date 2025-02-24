快訊／習普通話內容曝光！　陸官媒：普丁介紹「俄美接觸最新情況」

▲大陸官媒釋出習普通話內容，普丁介紹俄美接觸最新情況和俄方在烏克蘭危機問題上的原則立場。（資料組圖／路透）

記者任以芳／北京報導

大陸規媒《央視》稍早釋出最新消息，大陸國家主席習近平今天應約同俄羅斯總統普丁通電話內容已曝光。除了強調中俄鐵桿交情，針對「烏克蘭問題」，習近平指出，「中方樂見俄羅斯及有關各方為化解危機作出積極努力」。普丁也介紹俄美接觸最新情況與俄方原則立場，他表示「俄方致力於消除俄烏衝突根源，達成可持續和長久的和平方案。」

習近平今天下午應約同普丁通電話，大陸官媒《央視》稍早釋出兩人談話重點，《新華社》快訊標題甚至特地以「詳訊」來強調。習近平指出，「中國春節前夕我同總統先生視頻會晤，對全年中俄關係發展作出規劃引領，就一系列重大國際和地區問題加強協調。」兩國各部門正按照達成的共識，穩步推進各領域合作，包括開展紀念中國人民抗日戰爭勝利80週年和世界反法西斯戰爭勝利80週年活動。

習近平說，「歷史和現實昭示我們，中俄是搬不走的好鄰居，是患難與共、相互支持、共同發展的真朋友。中俄關係具有強大內生動力和獨特戰略價值，不針對第三方，也不受任何第三方影響。」中俄兩國的發展戰略和外交政策是管長遠的。任憑國際風雲變幻，中俄關係都將從容前行，為各自發展振興助力，為國際關係注入穩定性和正能量。

普丁則表示，俄方高度重視對華關係，期待同中方在新的一年保持高層交往，深化務實合作，共同紀念世界反法西斯戰爭勝利80週年和中國人民抗戰勝利80週年。發展對華關係是俄方著眼長遠作出的戰略選擇，絕非權宜之計，不受一時一事影響，不受外部因素干擾。「當前形勢下，俄中保持密切溝通符合兩國新時代全面戰略協作夥伴關係精神，也將釋放俄中在國際事務中發揮穩定作用的積極信號。」

普丁介紹俄美接觸最新情況和俄方在烏克蘭危機問題上的原則立場，表示俄方致力於消除俄烏衝突根源，達成可持續和長久的和平方案。

習近平強調，烏克蘭危機全面升級之初，我就提出解決危機「四個應該」等基本主張。去年9月，中國同巴西一道，會同部分全球南方國家成立烏克蘭危機「和平之友」小組，為推動危機政治解決營造氛圍、積累條件。中方樂見俄羅斯及有關各方為化解危機作出積極努力。

雙方同意繼續通過各種方式保持溝通協調。