中藥選購有門道　桃園衛生局籲請遵循五大原則

▲民眾藉由中藥進補以增強免疫、調整體質。（圖／衛生局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

近期氣溫變化急遽及流感疫情影響，許多民眾開始藉由中藥進補以增強免疫、調整體質，桃園市政府衛生局24日提醒民眾，使用中藥時應遵循正確步驟，避免誤信未經科學驗證的偏方或購買來路不明的藥品，以確保用藥安全，發揮中藥最佳功效。

▲桃園衛生局籲請民眾，中藥選購遵循五大原則。（圖／衛生局提供）

衛生局局長賈蔚呼籲，選購與使用中藥時，應遵循「停、看、聽、選、用」五大原則：

「停」止不當看病、購藥及用藥行為：在服用任何中藥前，應先停下來思考，避免自行診斷或購買不明來源的藥品。

「看」病請找中醫師診治：應至合格的中醫診所就醫，接受專業診治，而非依賴坊間未經驗證的療法。

「聽」專業醫師、藥師說明：應諮詢中醫師或藥師，了解藥材功效、副作用及適應症，避免誤用或與其他藥物混用而影響療效或產生不良反應。

「選」購安全、有效的中藥：應選擇政府核可的中藥販賣業者購買藥材，避免在網路或來路不明的商家購買，以確保品質與安全。

「用」中藥時應遵醫囑：中藥使用應遵循醫師或藥師指示，不可擅自增減劑量或搭配其他藥物，以免影響療效或產生副作用。

另外，近年來網路與電台上常見誇大療效的廣告，甚至販售不明藥品，恐含違法成分，影響健康。民眾應至合格的中醫診所就醫，並向合法業者購買藥材，以確保用藥安全。