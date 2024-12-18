桃園衛生局查核網路及市售化粧品　88件違規開罸逾300萬

▲桃園衛生局查核網路及市售化粧品。（圖／衛生局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府衛生局17日表示，隨著聖誕佳節即將到來，化粧品是眾多熱門送禮或交換禮物的選擇之一，該局今年針對網路及市售化粧品進行查核，共裁處88件違規案件，其中50件為產品廣告內容涉及虛偽誇大或宣稱醫療效能，另有24件為產品未依規定標示，其餘14件是未完成產品登錄即販售，罸款總金額逾300萬。

衛生局表示，化粧品外包裝或容器上應依化粧品衛生安全管理法規定，明顯標示品名等10項相關資訊，常見標示違規多為未依規定標示「品名」、「全成分名稱」、「批號」、「輸入產品之原產地（國）」等，另輸入的化粧品亦須以繁體中文標示，且在販售前應依法完成產品登錄，違反者最高可處新臺幣100萬元罰鍰。

此外，刊登化粧品廣告應避免使用虛偽、誇大或含有醫療效果的宣稱，如：抑制雄激素落髮、活化毛囊細胞、豐胸、皺紋填補、幫助脂肪分解等文字，違反者最高可處新臺幣60萬元以上500萬元以下罰鍰。

衛生局提醒消費者，在選購化粧品要注意「停、看、聽」三大原則：「停」下衝動，仔細思考廣告宣稱的合理性，再閱讀外包裝或容器上的標示內容，「看」清楚日期等相關資訊，避免購買過期或無法溯源的高風險產品，勿「聽」信誇大不實或宣稱有醫療效能產品，購買前除了詳閱化粧品外包裝標示完整性，也要辨別廣告詞句真實性，避免誤信誇大宣稱功效，才能確保美麗之餘，也用的安心。