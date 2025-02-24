詹惟中曬1圖放話「今晚8:30可能退出命理界」！真相讓全場笑了

▲詹惟中也買了威力彩，希望可以中大獎。（圖／翻攝自Facebook／詹惟中 就是愛算命）



記者施怡妏／綜合報導

威力彩邁入連33槓，累計頭獎上看20億元，許多民眾搶買彩券，命理師詹惟中也跟風買彩券，並預告今（24日）晚8點半以後，「我可能會退出命理界」，原因不好說，放上自己與威力彩的合照，貼文曝光，網友們笑喊「原來詹老師也有平凡人的夢想」，並祝福他中大獎。

詹惟中在粉專發文，曬出一張照片，手上拿著彩券，威力彩累計頭獎上看20億，他也趁此機會購買彩券，期盼能夠中獎，「今天晚上8:30以後，我可能會退出命理界，為什麼我也不好說～必要的時候轉風水界」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光，網友們笑翻，「祝老師好運」、「財神爺聽到你要退出，就不讓你中獎了」、「老師不是也可以轉戰綜藝界嗎」、「老師小心中獎不要高興過頭、要心平氣和」、「老師今晚準備中頭獎環遊世界了」。

此外，詹惟中之前就分享過，「什麼樣西元生年尾數會中獎？」有5類人注意了，如下：

西元生年尾數5：靠配偶財

西元生年尾數6、8：自己買

西元生年尾數2：找同事合買

西元生年尾數1：來台灣渡假的人

除了從西元出生年來找出致富密碼，命理大師蔡上機也指出，臉型特徵屬「火行」者，也就是「下巴尖的倒三角形臉」或「臉部骨形明顯外露的骨感強烈」者，財運也相當旺，有一夜致富的機會。

清水國際塔羅小孟老師也分享，雙魚座、射手座、天蠍座、牡羊座，生肖屬「雞、狗、鼠、猴」，以及15個姓氏「李、趙、孫、黃、王、陳、蔡、張、林、高、鄭、邱、許、葉、吳」財運大旺！