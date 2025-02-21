威力彩狂飆20億！命理師點名「4星座、15姓氏」財運超旺

▲威力彩連33槓，下周一頭獎上看20億。（示意圖／翻攝unsplash）

文／CTWANT

威力彩連33槓，下周一（24日）開獎頭獎上看20億，再次在全台掀起投注潮！對此，「清水孟國際塔羅連鎖」的小孟老師分享影片，點名「4星座、4生肖、15姓氏」財運大旺，還為這些朋友們提供了開運秘訣。有夢最美希望相隨，想中大獎可以嘗試看看。

●財運第4名：牡羊座

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受到金星旋轉移入到本命元辰宮位影響，牡羊座財水充沛，財富能量旺到爆表，金星也為桃花穴位，建議下注前先冥想粉色玫瑰花或水蜜桃，再前往投注站下注，說不定會有好事發生。

●財運第3名 天蠍座

太陽在天蠍座的五宮偏財宮位，並且與五宮的水象能量結合，表示偏財宮能一飛沖天，建議在下注前把鑰匙放在口袋裡，再放千元大鈔，說不定會開啟財庫，讓財富不斷噴發。

●財運第2名：射手座

太陽加快移入到射手座的家庭長輩宮位，並且進入到四宮與水象元素結合，代表可以找家人買彩券，或是請家人幫選號，如果家人在外地，也可以和他們講完電話後再下注，這樣一來，可以藉由家人的財運來催旺自身的財氣。

●財運第1名：雙魚座

雙魚座受到太陽、水星、海王星加速移入本命宮，並且在元辰位上發光發熱，三星互相照耀，建議下注前打開手機，觀看太陽與海洋的照片再前往下注，藉由水星與海王星的能量，吸收大量的財氣，注入財寶庫就能帶旺財氣。

除了以上4個星座，小孟老師還指出，屬「雞、狗、鼠、猴」4個生肖的朋友財運也很旺！如果想試手氣，下注的好運時段為中午11時到下午3時、晚上7時到8時，而財運位則為住家的西方、南方或是西南方，以及辦公室的西南方。有志一搏的朋友可就近選擇這些方位的投注站下注，會更有財運。

此外，小孟老師也點名「15個姓氏」偏財運較旺，李、趙、孫、黃、王、陳、蔡、張、林、高、正、邱、許、葉、吳姓之人，有機會在近期迎來意外之財。



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