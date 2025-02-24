威力彩中20億有多難？「1程式」爆紅超勸世　大票人苦笑：我醒了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

記者周亭瑋／綜合報導

威力彩連槓33期，累計頭獎金額上看20億元，許多民眾搶買彩券，只願能一夕成為億萬富翁。就有網友心血來潮做出威力彩模擬器，在網上爆紅瘋傳，不少網友笑說，這根本勸世網頁，「1塊錢都沒中欸」、「好慘！買了100萬，中不到20萬」。

一名網友日前在Dcard分享，自製的威力彩模擬器，直呼「每天晚上彩券行大排長龍，但大家知道頭獎到底多難中嗎？結論就是有夢最美，做公益OK。」

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而該網頁也在Thread上瘋傳，就有人笑說，推薦給做發財夢的朋友們，這款威力彩號碼產生器，可以模擬下注還可以對獎，「試過之後保證你不會想買威力彩，不要說什麼頭獎，連個普獎100元都中不了，還奢望什麼頭獎？」

▲網友自製模擬器。（圖／翻攝自網頁）

對此，大票網友紛紛笑回，「謝謝妳超棒的模擬器，以後我想不開（準備去彩券行買爆彩券）的時候，會記得多玩幾次，提醒我面對現實」、「真的是有夢最美」、「好可愛的小遊戲啊，真厲害」、「謝謝妳，設計出超級精美、有趣的網頁！我醒了」、「這些錢...還不如拿去吃」。

另外，《ETtoday新聞雲》記者實際點進網頁，用法相當簡單，只要在欄位裡輸入要買的威力彩張數，接著按下「開始計算」的按鈕，接著網頁就會迅速跑出中獎紀錄、投注紀錄、收益及各獎項中獎次數；有趣的是，上面會直接將收益換算成餐飲開銷，例如這些錢可以喝某間知名手搖飲11次、某間高檔火鍋店4次等。

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