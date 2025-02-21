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威力彩飆20億！網狂問「為何開獎多等半小時？」　台彩解答

威力彩上看20億！網爆疑慮「為何開獎多等半小時？」　台彩主持人親揭背後操作

▲威力彩連槓33期，下期累計頭獎金額上看20億元。（圖／報系資料照）

文／CTWANT

威力彩連槓33期，累計頭獎金額上看20億元！不少民眾摩拳擦掌搶買彩券，希望能一夜之間成為億萬富豪，不過這波彩券熱也引起網友熱議，困惑為何晚間8點停止下注後，卻要「多等半小時」才開獎？對此，台彩公司也給答案了。

不少網友在社群平台發文，好奇詢問「台彩到底會不會作弊？一直很好奇8:00到8:30之間，他們到底在做什麼？為什麼一定要等到8:30才開獎」、「有個疑問就是為什麼不能8點關閉販售就馬上直播開獎，中間那消失的30分鐘說是要統計當期銷售數字，現在什麼年代了。」

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貼文曝光後，掀起一波討論話題，「現在的科技，應該封牌完一分鐘就知道了」、「30分鐘實在太久了，以現在電腦算力，8點封牌就能印出報表立刻開獎了，也不能怪民眾會起疑心」、「只能說台彩是真的玄，現在的電腦算力來說應該一開完獎就要公布了，延遲30分鐘才開獎，重點是這多久以前就有人開始講了，死都不改。」

不過，也有知情人士現身說法，「身為之前開獎過的人員，看到這種文章，都只能笑而不語。 無奈啊無奈，有疑慮的大家，歡迎去攝影棚全程監督」、「我是台彩開獎節目的主持人，來回答您幾個疑問，『那30分鐘在做什麼？』投注站在20:00關帳，中間30分鐘是要給台彩的主電腦中心做當期銷售統計，完成之後給會計師驗證核對金額，經過雙重確認，有正確的銷售統計資訊開始製作CG，以上都完成才會開獎。」

事實上，台彩在官網的問答中也針對「能不能準時在8時投注截止時就開獎」做出回應，「目前正式開獎時間為晚間8點30分，此一時間的訂定是因投注截止後，需預留30分鐘給主電腦中心進行當期銷售統計，待統計完成後，有正確的銷售統計資訊公布給消費大眾後，始能進行開獎程序。」

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