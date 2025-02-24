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威力彩今晚飆20億　「4星座、4生肖、15姓氏」財運超旺

▲▼威力彩，彩券，彩券行。（圖／記者許力方攝）

▲威力彩頭獎上看20億元。（圖／資料照／記者許力方攝）

記者陳俊宏／綜合報導

威力彩邁入連33槓，預計今天晚間開獎的頭獎上看20億元。對此，清水國際塔羅小孟老師分享，雙魚座、射手座、天蠍座、牡羊座，生肖屬「雞、狗、鼠、猴」，以及15個姓氏「李、趙、孫、黃、王、陳、蔡、張、林、高、鄭、邱、許、葉、吳」財運大旺！

第4名：牡羊座

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受到金星旋轉移入到牡羊座的本命元辰宮位，顯示財水充沛，財富能量旺到爆表，金星也為桃花穴位。建議下注前要冥想粉色玫瑰花或者水蜜桃，再到投注站下注，說不定會有好事發生。

第3名：天蠍座

太陽在天蠍座的五宮偏財宮位，並且與五宮的水象能量結合，顯示偏財宮能一飛沖天。建議在下注前將鑰匙放在口袋裡，再放千元大鈔，說不定就能開啟財庫，讓財富不斷噴發。

第2名：射手座

太陽加快移到射手座的家庭長輩宮位，並進入到四宮與水象元素結合，代表可找家人幫你下注，或請家人幫你選號。如果家人在異地異鄉，可與他們通完電話後再下注，就可藉由家人財運來引進自身財氣。

第1名：雙魚座

雙魚座受到太陽、水星、海王星加速移入本命宮，並且在元辰位上發光發熱，三星互相照耀。建議下注前可打開手機，觀看太陽與海洋的照片再去下注，藉由水星與海王星的能量，吸收大量財氣，落到你的財寶庫，就能帶旺財氣。

好運生肖：

雞、狗、鼠、猴

好運時辰：

13：00-15：00
19：00-20：00

財神方位：

住家的西南方，或住家的西方或南方其實都可以。還有去辦公室西南方的投注站下注，會更有財運。

好運姓氏：

李、趙、孫、黃、王、陳、蔡、張、林、高、鄭、邱、許、葉、吳

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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