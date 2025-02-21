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拚威力彩20億　詹惟中再鐵口！ 彩券行老闆若長這樣「一定要加碼」

記者劉邠如、李芸樺／台北報導

威力彩頭獎又槓龜了，下週一開出的威力彩頭獎預計上看20億，你想不想再衝一波呢？除了西元生日的年尾數字為12568者有財運外，之前槓上臭酸民的風水專家詹惟中再開鐵口點評，選門在側邊尤佳，老闆有福相的要加碼買。

彩券行的良好的風水環境與店主的外在特徵，可能影響顧客的中獎機率！?詹惟中表示，彩券行正面不可直視大門，而應將內門設於側邊，以利聚財。此外，店面外部與內部應保持明亮，以營造「風風光光」的好氣場，有助於提升財運。

他進一步指出，彩券行內部應避免開前寬後窄或缺角的格局，過多的落地窗與門窗亦可能導致財氣外洩，「方正的格局才能穩固財運，讓好運持續累積。」。

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 ▲▼命理師詹惟中分析彩券行老闆面相。（圖／記者劉邠如攝）

▲詹惟中分析彩券行老闆面相。（圖／記者劉邠如攝）

除了風水因素，詹惟中也分析了彩券行店主的面相特徵。他認為，具備「福相」的店主更能吸引財運，例如臉頰飽滿、眉長眼大、鼻頭有肉、鼻翼厚、耳朵豐滿等特徵，都是旺財的象徵。「彩券行的老闆本身就是財神爺，若店主總是笑口常開，儀容整潔，也能帶來好運。」

詹惟中提醒，保持財運的關鍵還包括清潔與淨化，例如定期清理家中保險箱、聚寶盆等財庫，避免灰塵積聚影響氣場。此外，他也強調，個人行為與心態同樣重要，樂善好施、積極正向的人更容易獲得好運。「積善之家，必有餘慶，廣施恩澤，自然財運亨通。」

最後，罵臭酸民嘴臭、該先刷牙洗澡再去買的的詹惟中，仍強調中獎者別忘要好好孝順父母及多做善事。

▲▼命理師詹惟中分析彩券行老闆面相。

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