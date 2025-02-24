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美式賣場熱賣神級平價保養！內行人讚爆：「這可能是我用過最好的開架商品」

▲▼嬌生,美式賣場,露得清,艾惟諾。（圖／嬌生提供）

▲美式賣場多款人氣保養、洗沐神品推出超殺價格。

【企劃特輯】

近年來抗老概念逐漸普及，尤其是「早C晚A」的保養法則效用顯著，連年輕人都開始「防範於未然」，將抗老排入日程。但A醇產品百百種，究竟該如何選擇？有一款廣受網友好評、稱作是「用過最好的開架商品」的A醇套組正在美式賣場熱銷中！而使用A醇時，日常保濕更不能少；網友也發現美式賣場在A醇套組熱銷的同時也推出多款保濕、護膚神品優惠，引發大批民眾搶購。

想用A醇但怕刺激不適？網友推這款A醇溫和又有效，最適合新手入門

網友指出，人氣品牌露得清推出的這款「肌緻新生A醇乳霜」不僅能夠有效撫平臉部與頸部的細紋，還添加了安撫精萃，能夠在滋養肌膚的同時，減少使用A醇可能產生的刺激、脫皮等不適現象，以溫和的配方、顯著的效果成為了網友狂推的A醇新手入門必備款。

近期有網友發現這款人氣A醇在美式賣場竟有超划算組合，網友於Threads興奮分享「遲遲一直沒有買的A醇，兩罐只要$1,245，而且還有另外6小罐5ml」，引來其他網友強烈共鳴：「這超好用！擦完1罐後基本上不怎麼長粉刺，之前黑五有買來用，但當時限購1組」。

▲▼嬌生,美式賣場,露得清,艾惟諾。（圖／嬌生提供）

▲Threads上網友狂讚在美式賣場購買肌緻新生A醇乳霜超划算。

除了Ａ醇外，另一款大幅特價的保濕神品也引起網友熱議，這款露得清的「水活保濕菸鹼醯胺精華」除了含10%濃度的保濕界人氣成分「菸鹼醯胺」，還添加了玻尿酸，兩大保濕成分堆疊，讓大批網友表示使用有感，用了真的保濕又提亮；此外，這款產品還添加Neoglucosamine，有效改善膚色不均、打造透亮美肌，現在兩入組合在美式賣場限時下殺$799，要買的民眾要把握機會了！

▲▼嬌生,美式賣場,露得清,艾惟諾。（圖／嬌生提供）

▲大批網友推薦的保濕菸鹼醯胺精華在美式賣場特價。

受近期換季的持續天氣變化影響，許多民眾容易出現皮膚不適、因乾燥引起肌膚敏感或皮膚癢等問題，這兩款身體護理神品也在美式賣場引起搶購風潮。

這款艾惟諾的燕麥高效舒緩沐浴露富含3重益菌生燕麥，能夠溫和潔淨肌膚，讓乾敏肌深層滋潤、持續水潤彈亮，清潔同時舒緩因乾燥引起的肌膚敏弱、乾癢問題。這款人氣神品的超高的CP值也讓Dcard網友狂讚：「大容量一公升裝$500有找，我們全家拿來一起洗撐個2個月沒問題！」，並加碼分享妙招「趁皮膚還有水氣時搭配Aveeno潤膚霜厚擦，兩罐搭配不管是保濕還是舒緩的效果都更好，膚況也確實越來越穩定健康！」。

▲▼嬌生,美式賣場,露得清,艾惟諾。（圖／嬌生提供）

▲Dcard上網友稱讚一罐艾惟諾燕麥高效舒緩沐浴露就能解決全家需求。

除了高CP值的沐浴露外，網友提及的燕麥高效舒緩潤膚霜更是超殺特價中，這款乳霜不只加入燕麥成分幫助敏弱肌修復，更同步加入了乳木果萃取、薄荷涼感；網友實測不只有效幫助肌膚長效保濕，擦上後更是舒服又涼爽！

▲▼嬌生,美式賣場,露得清,艾惟諾。（圖／嬌生提供）

▲艾惟諾燕麥沐浴露+潤膚霜組合搭配，網友實測改善肌膚健康超有感。

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