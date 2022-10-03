好市多獨家上市「艾惟諾1公升裝燕麥保濕乳」引瘋搶！「限時下殺＄299」幫會員抗通膨

▲從美國紅到台灣的「Aveeno艾惟諾燕麥保濕乳」，近期在好市多推出「全新升級1公升版」，超狂優惠價引起會員瘋搶！（圖／網友提供）

消費中心／綜合報導

就算平日不注意財經新聞，現在出門到超市賣場補貨也一定會發現，從食物到日用品的價格都「有感漲一波」的通膨現象，愈是這種時候，愈要懂得精打細算！擁有眾多獨家品牌、容量、組數的好市多Costco，近期推出掀起會員熱議的優惠商品「Aveeno艾惟諾燕麥保濕乳1公升版」，即使容量與保濕效果皆全面有感升級，但仍祭出超佛心限時優惠價299元！你沒有看錯，這個價格甚至比市面上的一般容量還便宜！難怪一推出立馬引起全台會員瘋搶！

▲Aveeno艾惟諾燕麥保濕乳被保養控譽為「乾敏肌*救星」。（圖／記者周宸亘攝）

當然不只是價格經濟實惠，熟悉美國開架品牌的保養控都知道，這款「Aveeno艾惟諾燕麥保濕乳」的護膚神力不僅擄獲一般消費者的心，對於像是需要長跑國內外、常讓肌膚承受不同氣候轉變的空姐，或是需要出差的白領消費者來說，也都相當買單，更是被保養控譽為「乾敏肌*救星」。台灣的海島氣候雖然濕氣較重，但一到換季仍是容易引發乾癢＊問題，這時候肌膚保養最重要的「保濕」步驟絕不可省略！

「Aveeno艾惟諾燕麥保濕乳」有別於一般市面上的保濕品牌，為美國皮膚科醫師推薦品牌，並在成份上採用「益菌生燕麥」，修護肌膚有感、深層保濕以及能有效舒緩乾癢*。溫和配方也強調乾敏肌*全身都適用，完全符合現代消費者崇尚的自然選物標準，一瓶全身皆可用的便利性，也格外吸引追求簡單保養的族群。

▲升級成一公升胖胖瓶的「Aveeno艾惟諾燕麥保濕乳」，獨家上架到好市多不久，就吸引會員囤貨，幾乎每台推車都可見保濕乳的身影。（圖／網友提供）

過去常見的一般容量，對於會員來說稍嫌不夠，因為只要放在家裡，每天讓全家人用過一輪，很快就會用完！然而這次獨家上架的是換季狂抹也不心疼的「一公升大容量」，加上限時會員優惠價$299，讓人完全不用掏出手機比價，一秒就把它放進推車裡。近期忽冷忽熱的換季氣候容易讓肌膚鬧脾氣，正需要「Aveeno艾惟諾燕麥保濕乳」幫忙穩定膚況。加上這次推出的是「最新升級版」，深層鎖水效果更顯著，科學實證48小時^長效保濕，今年的秋冬就靠一公升大容量的Aveeno，一瓶呵護全家人。

▲▼近日早晚開始感受到溫差，敏感*的肌膚也相繼有乾癢*問題找上門，這時正需要抹上保濕乳液，為深層肌膚注入保濕成分並鎖住水分。（圖／記者周宸亘攝）

為了迎接全新升級並且容量加大的「Aveeno艾惟諾燕麥保濕乳」，好市多也特別在10/3～10/13推出會員限定優惠299元，無論是一家五口、甜蜜情侶檔或是與朋友出門旅行時貼心準備好，多人共用也不心疼。尤其在換季最重要的保養前哨戰，好市多的會員們不妨考慮囤起來，把握超值又省錢的聰明消費機會，無論是否換季，都可靠深層鎖水48小時^的保濕神器Aveeno，打好一整年的健康肌底。

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*指因乾燥引起的皮膚癢、皮膚敏感

*依據臨床試驗，31名使用者連續使用艾惟諾燕麥保濕乳4週後，經48小時後的保濕度儀器測試分數顯著高於未使用保濕乳的對照組。Asia-Pacific Skin Testing Center, 2021