千元有找！好市多「運動大牌後背包」特價了　會員1原因搖頭

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者林育綾攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

不少人喜歡去好市多（Costco）挖寶，經常有商品引發討論。有會員拍下一款後背包，原價1239元，優惠260元，折下來979元，不到1千塊就可以帶回家，原PO就心動「這個後背包好用嗎？」不少人見狀紛紛點頭，「喜歡趕快下手。年前開始賣，現在快沒貨了。」不過也有人認為太小了，「至少要20（公升）以上比較實用。」

一名會員在「Costco好市多 商品經驗老實說」貼出照片，「小聲的請教前輩們，這個後背包好用嗎？」只見他詢問的商品是C牌15公升後背包，尺寸是38x26x14公分，原價1239元，折扣260元後是979元，顏色則有橄欖綠和黑色。

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看到貼文後，有會員秒點頭，「我只買到黑色，看來要再去挖寶看有沒有其他顏色」、「喜歡趕快下手，年前開始賣，現在快沒貨了」、「好用，剛買就降價了，含恨」、「品質有保證」、「隨身出門輕便裝備好用。容量太大的話，有時候很累贅。我上禮拜剛買一個」、「雨傘、水壺、A4紙、薄外套都塞得下，包底還有一個防水罩。」

不過，尺寸部分引發兩派討論，有人就曝光搖頭的原因，「太小了，至少要20以上比較實用。」還有人分享，該款背包只有兩側袋子、前袋跟主袋，前袋內有一個拉鍊夾層，主袋就一個隔層，加上包底的防水罩，覺得內袋跟隔層不算多。