急診塞爆！賴清德開烤肉趴　民眾黨團酸：賴門酒肉臭路有病死骨

▲民眾黨團批評，賴清德邀綠委開趴烤肉，不知民間疾苦。（圖／翻攝自Facebook／立院民眾黨團）

記者袁茵／台北報導

總統賴清德於昨（23日）中午民進黨籍立委到官邸「烤肉趴」，總統府發言人郭雅慧表示，循往例在立院開議前，賴自掏腰包邀請黨籍立委餐敘，聚焦民生、經濟與國安等優先法案。立院民眾黨團今（24日）批評，醫護深陷水深火熱，賴卻邀綠委在開趴烤肉，無視民間疾苦，「還敢說自己醫界出身、醫者仁心，能苦民所苦嗎？」

立院民眾黨團24日於臉書發文表示，「賴門酒肉臭，路有病死骨，恐怖的國家危機。」台灣醫療體系爆發系統性危機，從過年時的流感、諾羅病毒，到中部新光三越爆炸急診拉警報，全台各地區醫院從急診到加護病房都爆發床位荒，有重症病患聯繫時多家醫院要轉診卻轉不了，最後不幸過世。

民眾黨團提及，醫護透過社群向外求援，醫護人力大量出走、護病比早已超過負荷，導致病房被迫關閉，病患只能滯留急診室，導致休養和急診品質大幅下降；醫界更示警，這情況到夏天都不會改善，將有更大的一波醫護人員離職潮。

民眾黨團指出，但當醫護深陷水深火熱、人民因為親人無法轉診而心焦如焚，賴清德正邀集民進黨立委們，在官邸開趴烤肉、杯觥交錯，在同溫層裡生火取暖，無視民間疾苦。

民眾黨團也回顧2023年賴清德的醫療政見，提及包括「加速達成『三班護病比』入法」，但目前衛福部修法進度為0，開2次「總統級健康委員會」，114年度的預算也編列數十億「獎助三班輪值夜班護理人員直接獎勵」，但根據護師工會統計，113年12月有381人、114年初有324人離開護師工作，反映政府只會「大撒幣」，完全忽視護理工作嚴峻的現實，低薪過勞、工時爆表、職場霸凌、休假困難等問題長期未獲改善，才是離職率居高不下的根本原因。

民眾黨團強調，急診體系崩壞問題存在已久，衛福部長邱泰源今天才醒過來說要緊急開會，但整個執政黨從官員到立委腦袋都只想著大罷免，根本無視醫療體系崩解的警訊，「剛剛在官邸開完趴的賴清德，你還敢說自己醫界出身、醫者仁心，能苦民所苦嗎？」