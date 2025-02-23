拉女助理進會議室性侵　60歲業務經理辯「對女兒擁抱」下場曝

▲台南黃姓業務部區經理大白天在公司會議室性侵女助理，遭處4年6月徒刑。（示意圖／取自免費圖庫photoAC）

記者郭玗潔／台南報導

台南某60歲黃姓業務部區經理於白天上班時，見辦公室只剩一名26歲女助理小花(化名)，竟把她拖到會議室，強壓在U型桌上指侵，過程中黃男因心虛，以為聽到其他同事回到辦公室的聲響才罷手。全案經台南地院審理，法官判定黃男犯行屬實，依他犯強制性交罪，處4年6月徒刑。

判決指出，黃男在某公司擔任區經理，2023年2月18日早上10點多，他見辦公室只剩一位其他部門的女助理小花，便把小花叫到他辦公桌前，假意詢問小花過年和同事玩骰子輸贏如何，並突然拿出一疊新鈔說「這邊補給妳」，再趁機從背後環抱小花，用下體摩蹭她臀部。

小花突遭侵犯，慌張表示要回座位，黃男竟強行把小花拉進辦公室旁的會議室，隨即將會議室大門關上，將小花壓在牆上強行脫褲，又將她壓制在U型桌上，強行指侵得逞，因小花持續反抗，黃男又聽到疑似有人開啟辦公室大門的聲音，嚇得放開小花，小花立即逃離會議室，以電話、訊息和母親、同事、男友保持聯絡，傾訴遭到黃男侵犯，提及黃男以前在電梯距離她太近，就讓她覺得很害怕等語，並在隔日報警處理。

黃男在庭審時辯稱，那天小花拿到錢驚呼「那麼多！不好意思」，握住他的雙手搖晃，他才順勢站起來擁抱小花，當時小花在他耳邊說「我們的業務可能快進來了，在這邊擁抱好像不太好，我們是不是不要在這邊」，他才把小花帶進會議室，用對待女兒的方式互相擁抱。

台南地院審理，法官檢視相關證據，認為黃男和小花雖非直接上下隸屬關係，但黃男相較小花，顯然在公司位高權重，兩人在同一辦公室工作，只是同事關係，並無父女交情，黃男卻趁四下無人對小花肢體接觸，又將她帶入會議室做身體接觸，顯然黃男自知要做虧心事才避人耳目，居心可議，何況黃男年滿60歲、又擔任主管，應知道不能用任何藉口侵犯女性同仁，判定他性侵小花屬實，審酌黃男犯後否認犯行，毫無悔意，依犯強制性交罪，處4年6月徒刑。可上訴。

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