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川普政府崩潰？專家預言：撐不過30天　民主黨「裝死就贏了」

▲▼ 美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 川普民調支持率與1月差距不大。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國政治專家、民主黨資深策略家卡維爾（James Carville）近日預測，川普政府將在未來30天內「徹底崩潰」，尤其是民意支持方面。他接受Mediaite訪問時稱這場崩潰已經開始，因此民主黨只需「裝死」不干預川普政府內部問題，放任它自行瓦解。

《每日郵報》報導，卡維爾向Mediaite表示，「我相信這屆政府將在不到30天內陷入大規模崩潰，尤其是公眾輿論的崩潰」，「我曾經公開說過，民主黨人應該裝死。整個政府都在崩塌」。

他建議民主黨人，在白宮分崩離析時保持低調，認為共和黨最終將被迫尋求跨黨派合作，因為他們無法獨立推動任何立法。卡維爾說道，「6周後就能輕鬆取勝，只要躺平就好」，「我們正處於一場崩潰之中，一切都結束了」。

他上周才向MSNBC表示，民主黨人該做的就是「裝死，就讓它去」，在Mediaite訪問中也重申，民主黨面對川普與億萬富豪馬斯克掌權應該「無作為」。

不過，儘管卡維爾認為川普政府正在崩潰，最新民調顯示川普支持度雖有所下降，但仍高於第一任期。根據愛默生學院（Emerson College）2月民調，川普的支持率較一個月前下降1%來到48%。調查負責人金博（Spencer Kimball）分析，民調結果顯示川普國內外政策雖普遍不受歡迎，但支持率自1月以來並無顯著變化。

CNN／SSR於2月13日至17日對1206名美國成人進行的民調也顯示，川普支持率達47%。《每日郵報》與J.L. Partners自2月10日對1000名登記選民進行的調查中，川普支持度來到53%，創下當選以來最高，且幾乎獲得所有年齡層支持，僅65歲以上選民對他持負面評價。

J.L. Partners聯合創辦人強森（James Johnson）指出，川普長期以分裂國家聞名，本周支持率卻創新高達53%，甚至贏得1/5民主黨選民支持，顯示儘管驅逐非法移民、取消多元平等包容（DEI）措施及提高關稅等政策具有爭議，仍獲得不少選民認同。

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